Богдан Цымбал: Я отработал на тот максимум, на который сейчас готов

Богдан Цымбал в эфире "UA:Перший" подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он установил новый личный рекорд:

"Я доволен сегодняшним ходом, доволен сегодняшними лыжами – сервис очень хорошо поработал. Не доволен только из-за промаха – здесь всегда очень большая плотность результатов, и я понимал, что при такой хорошей погоде будет очень много нулей, все будут хорошо работать на стрельбище, и мне нужно хорошо работать на рубеже: нужно было стрелять и быстро, и метко.

Со скоростью не вышло, но один промах – это не так уж и много. Отработал все до последнего метра, не было такого момента, где бы я мог еще добавить. Я отработал на тот максимум, на который сейчас готов.

Я надеюсь, что результаты будут постепенно улучшатся. Сегодня я себя хорошо чувствовал, думаю, к эстафете и персьюту состояние будет не хуже. Будем работать и стараться добиться хорошего результата".