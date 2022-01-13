Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Богдан Цымбал: Я отработал на тот максимум, на который сейчас готов
Спортсмен поделился эмоциями
фото - biathlon.com.ua
Богдан Цымбал в эфире "UA:Перший" подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он установил новый личный рекорд:
"Я доволен сегодняшним ходом, доволен сегодняшними лыжами – сервис очень хорошо поработал. Не доволен только из-за промаха – здесь всегда очень большая плотность результатов, и я понимал, что при такой хорошей погоде будет очень много нулей, все будут хорошо работать на стрельбище, и мне нужно хорошо работать на рубеже: нужно было стрелять и быстро, и метко.
Со скоростью не вышло, но один промах – это не так уж и много. Отработал все до последнего метра, не было такого момента, где бы я мог еще добавить. Я отработал на тот максимум, на который сейчас готов.
Я надеюсь, что результаты будут постепенно улучшатся. Сегодня я себя хорошо чувствовал, думаю, к эстафете и персьюту состояние будет не хуже. Будем работать и стараться добиться хорошего результата".
Популярное сейчас
- Молодой полузащитник подписал новый контракт с киевским Динамо
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
- Пока без Луческу и в неполном составе. Динамо провело первую тренировку
- Шевченко против Коваленко, еще один турнир Свитолиной. Что смотреть 9 января?
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
Новости по теме
- 12:20 Весь спорт Первая медаль Украины, прогресс Цымбала и Семеренко и другие события этапа Кубка мира в Оберхофе
- 14:13 Весь спорт Обергоф 2022. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, Цымбал – лучший среди наших
- 14:13 Весь спорт Три украинца попали в очки в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Как это было