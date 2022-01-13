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Богдан Цымбал: Я отработал на тот максимум, на который сейчас готов

Биатлон
(1 голосов)

Спортсмен поделился эмоциями

Богдан Цымбал: Я отработал на тот максимум, на который сейчас готов

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Богдан Цымбал в эфире "UA:Перший" подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где он установил новый личный рекорд:

"Я доволен сегодняшним ходом, доволен сегодняшними лыжами – сервис очень хорошо поработал. Не доволен только из-за промаха – здесь всегда очень большая плотность результатов, и я понимал, что при такой хорошей погоде будет очень много нулей, все будут хорошо работать на стрельбище, и мне нужно хорошо работать на рубеже: нужно было стрелять и быстро, и метко.

Со скоростью не вышло, но один промах – это не так уж и много. Отработал все до последнего метра, не было такого момента, где бы я мог еще добавить. Я отработал на тот максимум, на который сейчас готов.

Я надеюсь, что результаты будут постепенно улучшатся. Сегодня я себя хорошо чувствовал, думаю, к эстафете и персьюту состояние будет не хуже. Будем работать и стараться добиться хорошего результата".

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В статье: Богдан Цымбал
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Источник:
XSport.ua

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Комментарии (1)
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dedeptkf (Одесса)
13.01.2022 в 19:30
догнал 69?
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