Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Меркушина - финишер эстафеты в Рупольдинге. Текстовая трансляция
Следите за Кубком мира по биатлону вместе с UA-Футбол!
Фото - biathlon.com
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 15:30 по киевскому времени.
Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной украины:
7-1. Ирина Петренко
7-2. Юлия Джима
7-3. Валентина Семеренко
7-4. Анастасия Меркушина
Женская эстафета: онлайн-трансляция
15:00. Сегодня, 14 января, свой День рождения Анастасия Меркушина. Настя будет финишером нашей эстафеты. Верим, что в этот день, биатлонистка нашей сборной сможет проявить все свои лучшие качества.
14:30. Добрый день! UA-Футбол проведёт текстовую трансляцию женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Начинаем ровно через час.
Популярное сейчас
- Шевченко поблагодарил фанатов Милана за теплый прием на Сан-Сиро
- Заря подписывает воспитанников Динамо, новые трансферы Черноморца. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шевченко ответил на вопрос о своей возможной отставке
- Украинки провалили спринт в Рупольдинге. Только лишь Джима в ТОП-40. Как это было
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО