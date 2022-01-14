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Меркушина - финишер эстафеты в Рупольдинге. Текстовая трансляция

Биатлон
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Меркушина - финишер эстафеты в Рупольдинге. Текстовая трансляция

Фото - biathlon.com

Владислав Пригода Автор UA-Футбол

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 15:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной украины:

7-1. Ирина Петренко

7-2. Юлия Джима

7-3. Валентина Семеренко

7-4. Анастасия Меркушина

Женская эстафета: онлайн-трансляция

15:00. Сегодня, 14 января, свой День рождения Анастасия Меркушина. Настя будет финишером нашей эстафеты. Верим, что в этот день, биатлонистка нашей сборной сможет проявить все свои лучшие качества.

14:30. Добрый день! UA-Футбол проведёт текстовую трансляцию женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Начинаем ровно через час.

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В статье: Валентина Семеренко Анастасия Меркушина Юлия Джима Ирина Петренко
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