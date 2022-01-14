Украина девятая в женской эстафете Рупольдинга. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 15:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной украины:

7-1. Ирина Петренко

7-2. Юлия Джима

7-3. Валентина Семеренко

7-4. Анастасия Меркушина

Женская эстафета: онлайн-трансляция

16:43. Украина завершает гонку на 9 месте. Мы проиграли на дистанции очень много

16:41. Результаты гонки: 1 - Франция, 2 - Швеция, 3 - Россия.

16:38. У Меркушиной один промах. Мы на 9 месте (+2,31)

16:36. Решающая стрельба. Симон закрывает все мишени и Франция сегодня побеждает. У Магнуссон один промах - второе место. Резцова вышла на третьем месте.

16:33. Отсечка 20,9 км. 1 - Симон, 2 - Магнуссон (+20), 3 - Резцова (+1,15), 8 - Меркушина (+2,04)

16:31. Седьмая стрельба. Симон один раз промазала, но ушла лидеркой, а у Солы завал ( один круг). У Меркушиной один промах. 1 - Франция, 2 - Швеция, 3 - Италия, 8 - Украина (+1,56)

16:27. Отсечка 18,9 км. 1 - Симон, 2- Магнуссон (+16), 3 - Сола (+40), 10 - Меркушина (+1,47)

16:24. Передача эстафеты. 1 - Франция, 2 - Швеция (+13), 3 - Белоруссия (+36), 10 - Украина (+1,39)

16:21 Отсечка 16,9 км. 1 - Бреза, 2 - Брурссон, 3 - Кручинкина, 9 - Семеренко (+1,33)

16:19. Шестая стрельба. У лидерок проблем на стойке не было. Семеренко один раз промазала. 1 - Франция, 2 - Белоруссия (+6), 3 - Швеция (+7), 9 - Украина (+1,19)

16:15. Отсечка 14,9 км. 1 - Бреза, 2 - Кручинкина (+6), 3 - Брурссон (+9). Семеренко на 10 месте (+1,09)

16:12. Пятая стрельба. Лидерки обошлись без промахов. Семеренко один раз промазала. 1 -Франция, 2 - Белоруссия, 3 - Швеция. , 12 - Украина (+1,04)

16:09. Отсечка 12,9 км. 1 - Бреза, 2 - Брурссон, 3 - Кручинкина. Лидеры в 3 секундах. Семеренко на 14 месте (+58)

16:06. Передача эстафеты: 1 - Белорусь, 2 - Италия (+0,4), 3 - Франция (+3,6), 14 - Украина (+57)

16:04. Отсечка 10,9 км. 1 - Вирер, 2 - Алимбекова, 3 - Шевалье, 14 - Джима (+1,02)

16:01. Четвертая стрельба. Вирер, Кноттен и Шевалье один раз промазали. Джима также последним выстрелом не смогла закрыть мишень. 1 - Италия, 2 - Норвегия, 3 - Франция, 15 - Украина (+1,00)

15:57. Отсечка 8,9 км. Лидирует пока Кноттен, но Вирер проигрывает всего 2 секунды. Джима идет на 17 месте (+1,02)

15:55. Третья стрельба. Кноттен точна и выходит лидеркой. Джима также закрывает все мишени. 1 - Норвегия, 2 - Италия, 3 - Белоруссия, 19 - Украина (+1,07)

15:51. Отсечка 6,9 км. 1 - Вирер, 2 - Кноттен, 3 - Эдер, 21 - Джима (+1,09)

15:49. Передача эстафеты: 1 - Норвегия, 2 - Италия (+0,8), 3 - Германия (+18), 21 - Украина (+1,08)

15:46. Отсечка 4,9 км. Лидирует Ройселанн, на втором месте Витоцци, третья идет Микиннен. Петренко - 21 (+51). Очень сложно Ире.

15:44. Вторая стрельба: Петренко закрывает все мишени. 1 - Италия 2 - Норвегия, 3 - Польша, 19 - Украина (+36)

15:39. Отсечка 2,9 км. 1 - Шевалье, 2 - Ройселанн, 3 - Фогт, 23 - Петренко (+26).

15:37. Первая стрельба: Петренко один раз мажет. 1 - Франция. 2 - Швейцария, 3 - Швеция, 19 - Украина (+20)

15:33. Отсечка 1,4 км. Лидирует сейчас Ройселанн, а Петренко пока на 17 месте (+6,5)

15:30. Гонка началась!!! Пожелаем успехов Ирине Петренко.

15:00. Сегодня, 14 января, свой День рождения празднует Анастасия Меркушина. Настя будет финишером нашей эстафеты. Верим, что в этот день, биатлонистка нашей сборной сможет проявить все свои лучшие качества.

14:30. Добрый день! UA-Футбол проведёт текстовую трансляцию женской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Начинаем ровно через час.