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Рупольдинг 2022. Украина финиширует шестой в мужской эстафете
Результаты эстафеты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 15 января, в немецком Рупольдинге в рамках шестого этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась мужская эстафетная гонка.
Победу в заезде праздновали биатлонисты из россии, серебро у Германии, а ТОП-3 замкнула Беларусь.
Что касается украинцев, то до половины гонки наша команда стабильно входила в ТОП 3. Богдан Цымбал также первую половину дистанции прошел неплохо, но на вторую половину его не хватило. Слабые 2 и 3 круги, передача эстафеты с отставанием в 46 секунд. Антон Дудченко в борьбе с зубрами мирового биатлона Лукасом Хофером и Кентеном Фиёном-Майе не сумел побороться, и финишировал шестым.
Рупольдинг 2022. Кубок мира 2021/2022
Эстафета
Мужчины
6. Украина (0+6) (+1.44,9)
Артем Прима (0+0; 0+2) (+21,8)
Дмитрий Пидручный (0+1; 0+0) (+7,7)
Богдан Цымбал (0+0; 0+1) (+45,6)
Антон Дудченко (0+1; 0+1)
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