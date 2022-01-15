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Рупольдинг 2022. Украина финиширует шестой в мужской эстафете

Биатлон
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Результаты эстафеты

Рупольдинг 2022. Украина финиширует шестой в мужской эстафете

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 января, в немецком Рупольдинге в рамках шестого этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась мужская эстафетная гонка.

Победу в заезде праздновали биатлонисты из россии, серебро у Германии, а ТОП-3 замкнула Беларусь.

Что касается украинцев, то до половины гонки наша команда стабильно входила в ТОП 3. Богдан Цымбал также первую половину дистанции прошел неплохо, но на вторую половину его не хватило. Слабые 2 и 3 круги, передача эстафеты с отставанием в 46 секунд. Антон Дудченко в борьбе с зубрами мирового биатлона Лукасом Хофером и Кентеном Фиёном-Майе не сумел побороться, и финишировал шестым.

Рупольдинг 2022. Кубок мира 2021/2022

Эстафета

Мужчины

6. Украина (0+6) (+1.44,9)

Артем Прима (0+0; 0+2) (+21,8)

Дмитрий Пидручный (0+1; 0+0) (+7,7)

Богдан Цымбал (0+0; 0+1) (+45,6)

Антон Дудченко (0+1; 0+1)

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В статье: Кубок мира по биатлону
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