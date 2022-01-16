Пидручный прокомментировал результат эстафеты в Рупольдинге

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал прошедшую вчера эстафетную гонку 15 января в немецком Рупольдинге. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:

"Гонка получилась довольно хорошая. Один этот выстрел лежа. Как обычно один промах, но пытался стрелять быстро. На стрельбу я пришел со спортсменом из Германии и ушел через несколько секунд за ним, догнал группу.

Поэтому я думаю, что скорость на стрельбе лежа была оправдана. По трассе пытался догонять с первого круга – догнал немца, который был впереди, чтобы держать высокую скорость.

На втором круге старался не просто отсиживаться, а ставить темп. Ну и на последнем круге тоже вышел через несколько секунд за французом и белорусом, догнал их, и пытался навязать хорошую борьбу по трассе, по ходу гонки убегал от них.

К сожалению, сильно удрать не удалось, передал в группе. Но радует, что мы среди лидеров уже догнали итальянца, поэтому гонку безусловно можно занести себе в актив, ею я доволен" – сказал он.