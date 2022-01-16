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Пидручный прокомментировал результат эстафеты в Рупольдинге
Биатлонист доволен гонкой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал прошедшую вчера
"Гонка получилась довольно хорошая. Один этот выстрел лежа. Как обычно один промах, но пытался стрелять быстро. На стрельбу я пришел со спортсменом из Германии и ушел через несколько секунд за ним, догнал группу.
Поэтому я думаю, что скорость на стрельбе лежа была оправдана. По трассе пытался догонять с первого круга – догнал немца, который был впереди, чтобы держать высокую скорость.
На втором круге старался не просто отсиживаться, а ставить темп. Ну и на последнем круге тоже вышел через несколько секунд за французом и белорусом, догнал их, и пытался навязать хорошую борьбу по трассе, по ходу гонки убегал от них.
К сожалению, сильно удрать не удалось, передал в группе. Но радует, что мы среди лидеров уже догнали итальянца, поэтому гонку безусловно можно занести себе в актив, ею я доволен" – сказал он.
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