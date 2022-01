Пидручный стартует седьмым в преследовании на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Текстовая трансляция гонки

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге – пасьют на 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами начнется в 15:45 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки преследования при участии четырех биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

7. Дмитрий Пидручный +0:47

17. Богдан Цымбал +1:02

22. Артем Прима +1:07

26. Антон Дудченко +1:15

Полный старт-лист гонки преследования

16:12. Решающая стрельба!

Фийон-Майе отправился на круг штрафа и защитил свое лидерство. А на второе место поднялся литовец Стролла, Логинов замыкает топ-3 с 32-й стартовой позиции!

16:09. Более 30 секунд преимущества у Фийона-Майе перед последней стрельбой. Француз очень близок к дублю.

16:06. Третья стрельба!

Цымбал с одним промахом опустился на 29-е место, Пидручный поднялся на 33-е место, Прима – 34-й, Дудченко – 36-й.

Топ-10 после третьей стрельбы:

16:02. На отсечке 6,1 км Долль впереди Фийона-Майе на 6,4 секунды, Цымбал – 25-й (+1:23.3).

16:01. Вторая стрельба!

Цымбал с одним промахом опустился на 23-е место, у Пидручного еще 300 метров штрафа и 39-е место, Дудченко отправился на круг штрафа (37-е место), Прима попал и поднялся на 38-е место.

Топ-10 после второй стрельбы:

15:57. Отсечка 4,2 км. Долль на 9 секунд опережает Фийона-Майе. Цымбал – 19-й (+59,0).

15:53. Первая стрельба!

Пидручный не закрыл на лежке две мишени и опустился на 29-е место.

Лучшим среди украинцев стал Цымбал (20-е место), Дудченко – 35-й, Прима – 43-й.

Топ-10 после первой стрельбы:

15:50. На отсечке 1,7 км Пидручный занимает 8-е место (+51,8).

15:48. Все украинцы уже на дистанции. Ждем первую стрельбу.

15:45. Гонка стартовала!

15:30. Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный на старте пасьюта будет отставать от топ-3 всего на 15 секунд! Да и у остальных украинцев начальные позиции очень перспективные.

What a women pursuit we saw just now. But no time to rest! Men are heading to the track soon. Benedikt Doll ???????? heading to the tracks on second place only 7 seconds behind the lead!



Follow along on the Official IBU App! #biathlon #RUH22 pic.twitter.com/tXHrYGyXfU