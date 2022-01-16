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Пидручный стартует седьмым в преследовании на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Текстовая трансляция гонки
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге – пасьют на 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами начнется в 15:45 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки преследования при участии четырех биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
7. Дмитрий Пидручный +0:47
17. Богдан Цымбал +1:02
22. Артем Прима +1:07
26. Антон Дудченко +1:15
Полный старт-лист гонки преследования
Текстовая трансляция гонки:
16:12. Решающая стрельба!
Фийон-Майе отправился на круг штрафа и защитил свое лидерство. А на второе место поднялся литовец Стролла, Логинов замыкает топ-3 с 32-й стартовой позиции!
16:09. Более 30 секунд преимущества у Фийона-Майе перед последней стрельбой. Француз очень близок к дублю.
16:06. Третья стрельба!
Цымбал с одним промахом опустился на 29-е место, Пидручный поднялся на 33-е место, Прима – 34-й, Дудченко – 36-й.
Топ-10 после третьей стрельбы:
16:02. На отсечке 6,1 км Долль впереди Фийона-Майе на 6,4 секунды, Цымбал – 25-й (+1:23.3).
16:01. Вторая стрельба!
Цымбал с одним промахом опустился на 23-е место, у Пидручного еще 300 метров штрафа и 39-е место, Дудченко отправился на круг штрафа (37-е место), Прима попал и поднялся на 38-е место.
Топ-10 после второй стрельбы:
15:57. Отсечка 4,2 км. Долль на 9 секунд опережает Фийона-Майе. Цымбал – 19-й (+59,0).
15:53. Первая стрельба!
Пидручный не закрыл на лежке две мишени и опустился на 29-е место.
Лучшим среди украинцев стал Цымбал (20-е место), Дудченко – 35-й, Прима – 43-й.
Топ-10 после первой стрельбы:
15:50. На отсечке 1,7 км Пидручный занимает 8-е место (+51,8).
15:48. Все украинцы уже на дистанции. Ждем первую стрельбу.
15:45. Гонка стартовала!
15:30. Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный на старте пасьюта будет отставать от топ-3 всего на 15 секунд! Да и у остальных украинцев начальные позиции очень перспективные.
What a women pursuit we saw just now. But no time to rest! Men are heading to the track soon. Benedikt Doll ???????? heading to the tracks on second place only 7 seconds behind the lead!— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 16, 2022
Follow along on the Official IBU App! #biathlon #RUH22 pic.twitter.com/tXHrYGyXfU
15:15. Добрый день! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужского преследования на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонисты уйдут на старт через 30 минут!
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