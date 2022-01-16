Санитра: Шестая позиция – это показатель нашего уровня

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал результаты эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира 2021/2022 в Рупольдинге. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:

"На первых двух этапах Артем и Дмитрий проделали хорошую работу. На трассе выглядели очень хорошо – Пидручный показал второе время ногами.

Сегодня у Цымбала был не его день, он не пробежал так как в спринте. Особенно были проблемы на последнем круге, где много проиграл.

Антону Дудченко было тяжело бежать на финише без контакта. Думаю, что в настоящее время шестая позиция – это показатель нашего уровня.

Нужно еще что-нибудь доработать, иметь свой день. Все хорошо стреляют, быстро бегут, поэтому если хотим быть на более высоких позициях, нужно быть готовыми на 100%.

Роль финишера? К этому времени видно, что второй этап Пидручного очень хороший. Думаю, Дудченко от старта к старту получает больше опыта и будет прогрессировать на этой позиции. На данный момент нет другого варианта с финишером" – сказал он.