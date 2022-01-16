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Рупольдинг 2022. Олсбю-Ройзеланд побеждает в преследовании, Джима – в ТОП 25
Результаты женского персьюта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 января, в немецком Рупольдинге в рамках шестого этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась женская гонка преследования.
Победу в заезде одержала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройзеланд, серебро досталось шведке Эльвире Эберг, а ТОП-3 замкнула ее сестра Ханна Эберг.
Что касается украинок, то лучше среди наших стала Юлия Джима, которая с тремя промахами и неплохой скоростью на дистанции стала в итоге 24-й.
Рупольдинг 2021/2022. Кубок мира
Гонка преследования
Женщины
24. Юлия Джима (1+1+0+1) (+2.37,3)
33. Ирина Петренко (0+0+1+0) (+3.05,7)
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