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Рупольдинг 2022. Олсбю-Ройзеланд побеждает в преследовании, Джима – в ТОП 25

Биатлон
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Результаты женского персьюта

Рупольдинг 2022. Олсбю-Ройзеланд побеждает в преследовании, Джима – в ТОП 25

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 16 января, в немецком Рупольдинге в рамках шестого этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась женская гонка преследования.

Победу в заезде одержала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройзеланд, серебро досталось шведке Эльвире Эберг, а ТОП-3 замкнула ее сестра Ханна Эберг.

Что касается украинок, то лучше среди наших стала Юлия Джима, которая с тремя промахами и неплохой скоростью на дистанции стала в итоге 24-й.

Рупольдинг 2021/2022. Кубок мира

Гонка преследования

Женщины

24. Юлия Джима (1+1+0+1) (+2.37,3)

33. Ирина Петренко (0+0+1+0) (+3.05,7)

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В статье: Кубок мира по биатлону
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