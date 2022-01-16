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Рупольдинг 2022. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, украинцы провалили гонку
Ужасное выступление наших биатлонистов
IBU
Сегодня, 16 января, в немецком Рупольдинге мужской гонкой преследования завершился шестой этап Кубка мира 2021/2022.
Победу в заезде одержал француз Кентен Фийон-Майе, серебро у россиянина Логинова, а ТОП-3 замкнул белорус Смольски.
Что касается украинцев, то ни физически, ни на стрельбе наши спортсмены не были готовы к гонке. Лучшим среди представительства сине-желтой команды стал Дмитрий Пидручный, который с 6 промахами в итоге стал 40-м.
Рупольдинг. Кубок мира 2021/2022
Гонка преследования
Мужчины
40. Дмитрий Пидручный (2+2+0+2) (+2.31,1)
42. Артем Прима (2+0+0+2) (+2.40,8)
46. Богдан Цымбал (1+1+1+2) (+3.08,1)
51. Антон Дудченко (1+1+0+3) (+3.34,4)
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