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Рупольдинг 2022. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, украинцы провалили гонку

Биатлон
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Ужасное выступление наших биатлонистов

Рупольдинг 2022. Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, украинцы провалили гонку

IBU

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 января, в немецком Рупольдинге мужской гонкой преследования завершился шестой этап Кубка мира 2021/2022.

Победу в заезде одержал француз Кентен Фийон-Майе, серебро у россиянина Логинова, а ТОП-3 замкнул белорус Смольски.

Что касается украинцев, то ни физически, ни на стрельбе наши спортсмены не были готовы к гонке. Лучшим среди представительства сине-желтой команды стал Дмитрий Пидручный, который с 6 промахами в итоге стал 40-м.

Рупольдинг. Кубок мира 2021/2022

Гонка преследования

Мужчины

40. Дмитрий Пидручный (2+2+0+2) (+2.31,1)

42. Артем Прима (2+0+0+2) (+2.40,8)

46. ​​Богдан Цымбал (1+1+1+2) (+3.08,1)

51. Антон Дудченко (1+1+0+3) (+3.34,4)

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В статье: Кубок мира по биатлону
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