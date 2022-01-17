Лучшая в сезоне гонка от Пидручного, упущенный шанс мужчин в эстафете и другие события этапа Кубка мира в Рупольдинге

На этапе Кубка в Рупольдинге представитель Украины впервые в сезоне заехал в топ-10, мужская сборная не воспользовалась моментом и упустила шанс побывать на подиуме в эстафете, а еще были катастрофические перформансы женщин в спринте и мужчин в пасьюте.

Пидручный выдал топовый спринт, но завалил преследование

Две личных гонки в Рупольдинге капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный пробежал так же нестабильно, как и проводит олимпийский сезон.

В спринте при одном промахе на стойке биатлонист из Тернополя занял седьмое место всего в 15 секундах от сенсационного бронзового призера Антона Смольского. В лучшей гонке в сезоне Пидручный показал восьмой ход на лыжне, а зацепиться за цветочную церемонию помешала непривычно низкая скорострельность. Впрочем, потерянные секунды Дмитрий компенсировал 90-процентной результативностью на стрельбище, а в этом сезоне подобной точностью он радует не так часто, как хотелось бы.

Спустя два дня после первоклассного выступления в спринте у Пидручного в гонке преследования пропал и лыжный ход, и стрельба. Украинец при шести заездах на штрафной круг регрессировал на 40-ю позицию с 36-м ходом на лыжне. Зато вернулась скорострельность! К сожалению, вернулась в ущерб качеству стрельбы.

Дмитрий Пидручный остается лучшим среди украинцев в личном зачете Кубка мира, однако по количеству финишей в топ-30 уже уступает Антону Дудченко. Да и другие парни в лице Артема Примы и Богдана Цымбала постепенно подтягиваются.

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После стабильных выступлений в предыдущих эстафетах Украина в Рупольдинге входила в расширенный список претендентов на медаль, ведь в отличие от многих топ-сборных Юрай Санитра бросил в бой свой оптимальный квартет с Дмитрием Пидручным на втором этапе и Антоном Дудченко в качестве финишера.

Убегающий вариант эстафеты сработал ровно на 50% - те самые 50%, которые и должны были убегать. После добротного этапа Примы (6-е место в 20 секундах от лидера) Пидручный затащил команду на вторую позицию, проиграв ногами на своем отрезке командной гонки только Эмильену Жаклену.

К тому времени Швеция и Норвегия из-за конфуза на стрельбище оказались далеко позади, а борьба за топ-3 должна была пойти между Россией, Италией, Украиной, Беларусью, а также не на 100% оптимальными составами Германии и Франции.

Казалось, вот он неплохой шанс впервые за два года побывать на подиуме в эстафете, однако Богдан Цымбал и Антон Дудченко даже при хорошей стрельбе (три допа на двоих) на лыжне суммарно отдали почти две минуты, причем Цымбал только на последнем круге третьего этапа «слил» почти 35 секунд относительно белоруса Максима Воробья, которого опережает в личном зачете Кубка мира. Дудченко после лежки оказался в 40 секундах от топ-3 и сконцентрировался на сохранении места в топ-6, что в конце концов ему и удалось.

После гонки Юрай Санитра справедливо отметил, что шестое место – показатель нынешнего уровня сборной Украины. Слишком много факторов должно совпасть, чтобы наши парни претендовали на подиум. Своими силами оказаться там, увы, пока мы не в состоянии.

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Украинки в Рупольдинге провели очередной бледный этап и опустились на восьмое место в Кубке наций с вероятным падением на девятую строку под давлением сборной Италии, у которой впереди домашний этап в Антхольце.

На контрасте с мужской командой подопечные Уроша Велепеца завалили спринт, когда в очковую зону с 37-м результатом попала только Юлия Джима, а затем экспериментальным составом с Анастасией Меркушиной на финальном этапе стали лишь девятыми в эстафете.

И только воскресенье подарило небольшой повод для оптимизма – Юлия Джима в преследовании отыграла 13 позиций и финишировала 24-й, а Ирина Петренко стала 33-й и набрала первые очки в олимпийском сезоне.

Лучше всего ситуацию в сборной Украины иллюстрирует тот факт, что Валя Семеренко досрочно отобралась на Олимпиаду после 47-го места в спринте. Настолько слабо выглядят Дарья Блашко и Анастасия Меркушина…

А что происходит в борьбе за Большой хрустальный глобус?

Кантен Фийон-Майе набрал сумасшедшую форму после новогоднего перерыва – на двух немецких этапах француз выиграл три из четырех личных гонок, что позволило ему почти на 100 очков сбежать от преследователей в общем зачете Кубка мира.

Главным же неудачником Рупольдинга стал Эмильен Жаклен, которому даже прорыв на 33 позиции в гонке преследования не помог защитить второе место от Себастьяна Самуэльссона – настолько неудачно француз выступил в спринте.

У женщин Эльвира Эберг снова попыталась проверить на прочность Марте Олсбю-Ройселанд – норвежка приняла этот вызов и завершила этап без единого промаха в личных гонках, что позволило ей сохранить тот же 88-очковый отрыв от быстроногой шведки.

Остальные соискательницы на Кубок мира в лице Динары Алимбековой и Ханны Эберг уже слишком далеко, чтобы всерьез рассуждать о их шансах.