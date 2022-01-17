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Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на Олимпиаду 2022

Биатлон
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Пожелаем ребятам удачи

Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на Олимпиаду 2022

фото - biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объявил состав своей команды на Олимпийские игры 2022.

Так, в пятерку лучших вошли:

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Артем Тищенко

Напомним, что Олимпиада 2022 года пройдет с 4 по 20 февраля.

Отметим, что ранее Урош Велепец объявил имя третьей биатлонистки, которая отправится на Олимпиаду 2022.

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В статье: Олимпиада-2022 Кубок мира по биатлону
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