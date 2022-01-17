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Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на Олимпиаду 2022
Пожелаем ребятам удачи
фото - biathlon.com.ua
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объявил состав своей команды на Олимпийские игры 2022.
Так, в пятерку лучших вошли:
Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Антон Дудченко
Богдан Цымбал
Артем Тищенко
Напомним, что Олимпиада 2022 года пройдет с 4 по 20 февраля.
Отметим, что ранее Урош Велепец
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