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Украина объявила состав на Чемпионат Европы 2022 по биатлону
Конечно, не основной
Сборная Украины по биатлону примет участие в главных гонках континентального первенства, которые состоятся в немецком городе Арбер с 26 по 30 января. Однако понятно, что на Чемпионат Европы основной состав команды не поедет, ведь будет готовиться к Олимпиаде-2022.
Итак, команду женщин будут представлять Ольга Абрамова, Екатерина Бех, Анна Кривонос, Юлия Журавок, Вита Семеренко и Валерия Дмитренко. К ним присоединится еще одна спортсменка, которая будет дозаявлена после окончания отбора на Олимпиаду (скорее всего, это будет Анастасия Меркушина или Ирина Петренко).
Мужчин на Чемпионате Европы будут представлять Денис Насыко, Виталий Труш, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко, Андрей Орлик, Сергей Телень, Тарас Лесюк.
Напомним, что ранее мужская сборная Украины
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