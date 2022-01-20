Украинцы проваливают индивидуальную гонку в Антхольце. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию индивидуальной гонки в рамках этапа Кубка мира 2021-2022 в итальянском Антхольце. В 15:15 по киевскому времени мужчины пробегут 20 километров с четырьмя стрельбами.

Следить за главными событиями индивидуалки при участии пятерых биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Украину в этой гонке будут представлять:

20. Богдан Цымбал

25. Артем Прима

60. Антон Дудченко

74. Тарас Лесюк

94. Артем Тищенко

Мужская индивидуальная гонка. Онлайн трансляция.

16:53. Места украинцев на финише: 47 - Дудченко, 55 - Тищенко, 62 - Цымбал, 64 - Прима, 91 - Лесюк. Победил сегодня Бабиков, второе место в Тарье Бё, третьим финишировал Халили.

16:47. Осталось нам дождатся финиша Тищенко.

16:46. Лесюк финиширует на 70 месте (+9,59)

16:45. Тищенко на последней стрельбе один раз мажет и выходит на 44 месте (+5,34)

16:40. Провальная сегодня гонка для нашей команды. Никто даже не попал в топ-40.

16:38. Тройка призеров уже известна: 1 - Бабиков, 2 - Т. Бё, 3 - Халили

16:37. Дудченко финишировал на 39 месте (+5,57)

16:34. У Лесюка на последней стрельбе один промах - 68 место (+9,06)

16:32. Тищенко на третьей стрельбе закрывает все мишени и выходит на 43 месте (+4,41)

16:29. Промежуточные места украинцев на финише: 34 - Цымбал, 35 - Прима.

16:27. Дудченко закрывает все мишени на последней стрельбе и выходит на 37 месте. Отставание больше 5 минут.

16:25. Лесюк ещё 2 промаха делает на третьей стрельбе (всего 6). Уже больше 8 минут проигрывает Тарас.

16:21. У Тищенко на стойке 2 промаха. Сегодня у нас полный завал на стрельбе.

16:19. Ситуация на финише: 1 - Бабиков, 2 - Т.Бё, 3 - Халили, 23 - Цымбал, 24 - Прима. Наши проиграли 7 минут.

16:17. У Дудченко на третьей стрельбе тоже завал - три промаха и 48 место (+6,14)

16:14. У Лесюка на стойке ещё 2 промаха - 69 место (+5,15)

16:13. После четвертой стрельбы: 1 - Бабиков, 2 - Т. Бё, 3 - Халили, 26 - Цымбал, 29 - Прима.

16:11. Тищенко на первой стрельбе закрывает все мишени и выходит на 21 месте (+59)

16:09. Прима на последней стрельбе ещё раз мажет . Отставание больше 6 минут.

16:07. Цымбал на стойку собрался и закрыл все мишени, но проигрыш 5,41.

16:05. Дудченко на стойке закрывает все мишени и выходит на 21 месте (+2,15)

16:04. Старший Бё на последней стрельбе два раза мажет. Не справился опытный норвежец.

16:02. Лесюк на первой стрельбе два раза мажет и выходит 63 месте (+2,48)

16:00. После третьей стрельбы: 1 - Т. Бё, 2 - Бабиков, 3 - Логинов, 25 - Прима, 26 - Цымбал.

15:58. У Примы на третьей стрельбе завал - аж 4 промаха. Не стреляем мы сегодня.

15:57. У Цымбала на третьей стрельбе ещё 2 промаха (в сумме уже 5).

15:55. У Йоханнеса на стойке два промаха, а Тарье Бё закрыл 15 из 15.

15:54. У Дудченко один промах на первой стрельбе - 35 место.

15:52. Стартовал уже и Тарас Лесюк.

15:50. Дудченко на разгоне проигрывает 27 секунд.

15:47. Прима на стойке закрывает все мишени и выходит на 9 месте (+2,01)

15:46. Йоханнес закрывает все мишени на первой стрельбе и выходит лидером.

15:45. После второй стрельбы: 1 - Т. Бё, 2 - Халили, 3 - Лагрейд. У Цымбала 2 промаха. Богдан вышел на 17 месте. Проигрыш больше 4 минут.

15:43. Очень много мажут у нас сегодня биатлонисты. Погодные условия на стрельбе сложные. К тому же. нельзя забывать о влиянии высоты.

15:41. Отсечка 7,7 км. Цымбал уже больше 2 минут проигрывает.

15:39. Кристиансен аж 3 раза промазал на стойке. Один промах в Лагрейда.

15:38. Прима не закрывает одну мишень на первой стрельбе. Артем вышел на 18 месте.

15:37. После первой стрельбы. 1 - Т. Бё, 2 - Кристиансен, 3 - Долль, 14 - Цымбал.

15:35. Цымбал на первой стрельбе один раз мажет. Богдан проигрывает 1,28

15:32. Цымбал на разгоне проигрывает уже 24 секунду, а Прима - 31.

15:29. После первой стрельбы у нас лидирует Кристиансен, вторым идет Райт из Новой Зеландии.

15:27. Отправился на дистанцию Артем Прима.

15:26. Первый на разгоне пока норвежец Кристиансен. У Сепалля и Цобеля по два промаха.

15:25. Стартовал Богдан Цымбал.

15:22. Очень непростые условия сегодня на рубеже. Ветер постоянно меняет свое направление.

15:20. Сегодня стартуют все сильнейшие биатлонисты сборной Норвегии, а шведы этот этап пропускают.

15:17 Под 11-м номером стартует Стурла Легрейд, который выиграл индивидуалку в Естерсунде.

15:15. Гонка стартовала!!! Первым на дистанцию отправился немец Давид Цобель.

14:15. Добрый день. Ровно через час начинается самая длинная гонка в мировом биатлоне. Мужчины пробегут дистанцию 20 км с четырьмя стрельбами. Болеем за пятерых украинцев. Отметим, что гонку пропускает капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. Шанс проявить себе получил Тарас Лесюк.