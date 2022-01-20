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Пидручный не попал в состав сборной Украины на индивидуальную гонку в Антхольце

Биатлон
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Лидер команды отдыхает

Пидручный не попал в состав сборной Украины на индивидуальную гонку в Антхольце

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра предоставил отдых Дмитрию Пидручному и не включил его в состав команды на первую гонку седьмого этапа Кубка мира в Антхольце.

Вместо Пидручного в индивидуальной гонке выступит Тарас Лесюк.

Состав сборной Украины на индивидуальную гонку в Антхольце:

20. Богдан Цымбал

25. Артем Прима

60. Антон Дудченко

74. Тарас Лесюк

94. Артем Тищенко

Полный старт-лист гонки

Мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антхольце начнется в 15:15 по киевскому времени.

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В статье: биатлон Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону 2021-2022
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