Пидручный не попал в состав сборной Украины на индивидуальную гонку в Антхольце

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра предоставил отдых Дмитрию Пидручному и не включил его в состав команды на первую гонку седьмого этапа Кубка мира в Антхольце.

Вместо Пидручного в индивидуальной гонке выступит Тарас Лесюк.

Состав сборной Украины на индивидуальную гонку в Антхольце:

20. Богдан Цымбал

25. Артем Прима

60. Антон Дудченко

74. Тарас Лесюк

94. Артем Тищенко

Полный старт-лист гонки

Мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антхольце начнется в 15:15 по киевскому времени.