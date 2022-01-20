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Пидручный не попал в состав сборной Украины на индивидуальную гонку в Антхольце
Лидер команды отдыхает
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра предоставил отдых Дмитрию Пидручному и не включил его в состав команды на первую гонку седьмого этапа Кубка мира в Антхольце.
Вместо Пидручного в индивидуальной гонке выступит Тарас Лесюк.
Состав сборной Украины на индивидуальную гонку в Антхольце:
20. Богдан Цымбал
25. Артем Прима
60. Антон Дудченко
74. Тарас Лесюк
94. Артем Тищенко
Мужская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Антхольце начнется в 15:15 по киевскому времени.
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