  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украинка Бех сдала положительный тест на коронавирус
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Бех сдала положительный тест на коронавирус

Биатлон
(1 голосов)

Потеря для сборной

Украинка Бех сдала положительный тест на коронавирус

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Екатерина Бех заразилась коронавирусом и не сможет выступить на чемпионате Европы, который на следующей неделе пройдет в Арбере (Германия).

Бех была включена в резервный состав сборной Украины, поэтому никаких замен в команде в связи с ее отъездом не будет.

В сезоне 2021-2022 Екатерина Бех выступила в двух гонках Кубка мира – в Эстерсунде украинка заняла 107-е место в индивидуалке, а в спринте стала 77-й

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Екатерина Бех коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Biathlon.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...