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Украинка Бех сдала положительный тест на коронавирус
Потеря для сборной
фото - biathlon.com.ua
Екатерина Бех заразилась коронавирусом и не сможет выступить на чемпионате Европы, который на следующей неделе пройдет в Арбере (Германия).
Бех была включена в резервный состав сборной Украины, поэтому никаких замен в команде в связи с ее отъездом не будет.
В сезоне 2021-2022 Екатерина Бех выступила в двух гонках Кубка мира – в Эстерсунде украинка заняла 107-е место в индивидуалке, а в спринте стала 77-й
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Источник:Biathlon.com.ua
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