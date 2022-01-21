Украинка Бех сдала положительный тест на коронавирус

Екатерина Бех заразилась коронавирусом и не сможет выступить на чемпионате Европы, который на следующей неделе пройдет в Арбере (Германия).

Бех была включена в резервный состав сборной Украины, поэтому никаких замен в команде в связи с ее отъездом не будет.

В сезоне 2021-2022 Екатерина Бех выступила в двух гонках Кубка мира – в Эстерсунде украинка заняла 107-е место в индивидуалке, а в спринте стала 77-й