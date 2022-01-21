Петренко, Меркушина и Джима бегут индивидуальную гонку на КМ в Антхольце. Текстовая трансляция

В итальянском Антхольце-Антерсельве продолжается заключительный не только в январе, но и перед Олимпийскими играми этап Кубка мира по биатлону. В пятницу нас ожидает старт женской индивидуальной гонки, которая должна начаться в 15:15 по киевскому времени.

От Украины на трассу выйдут три представительницы

22. Ирина Петренко

52. Анастасия Меркушина

55. Юлия Джима

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Индивидуальная гонка в Антхольце: текстовая трансляция

16:43 Все спортсменки сегодня отработали на огневых рубежах. Никто не отработал сегодня в ноль.

16:40 По сути, эта гонка отдала место на Олимпиаде Петренко, а не Меркушиной. Вроде бы всё справедливо, учитывая финиш, но странно, что это решение наши функционеры приняли по ходу движения наших девушек по трассе.

16:35 А пока проходила гонка, Федерация биатлона Украины опубликовала список биатлонисток, которые поедут на ОИ-2022. Анастасия Меркушина и Вита Семеренко не вошли в итоговую заявку, зато в команде рядом с Билосюк, Джимой и Валей Семеренко будут Дария Блашко и Ирина Петренко.

16:30 Все вышедшие на старт биатлонистки прошли третий огневой рубеж. Из поздних стартовых номеров в топ-10 может вклиниться разве что чешка Воборникова, у которой впереди ещё одна стрельба.

16:27 Джима финишировала 50-й. Меркушина показывает 32-й текущий результат на финише.

16:25 Так финишировала лидер гонки Бреза-Буше. Так сразу и не скажешь по её лице, что она взяла первое место.

Tired ???? but that result is a big reason to smile for Justine Braisaz-Bouchet who takes the lead after a great 19/20 performance! ???? @FedFranceSki



Watch on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow on the Official IBU App! ???? pic.twitter.com/ZQYC2eMsPA — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2022

16:22 Ещё раз посмотрим на топ-15 индивидуальной гонки на финише прямо сейчас. Француженки Бреза-Буше и Симон, а также шведка Брорссон сейчас на подиуме и уже скорее всего их никто не подвинет с него.

16:18 Последняя стрельба для Меркушиной и Джимы. Анастасия промахнулась дважды и уходит на последний круг 23-й, а Юлия превзошла себя и дала три промаха - она 47-я. Ждём наших девушек на финише.

16:15 Лиза Виттоцци, пожалуй, провела свою худшую гонку в карьере. Итальянка на родной трассе оформила серьёзную заявку на последнюю позицию с двенадцатью промахами и тринадцатью минутами отставания от лидера.

16:11 Бреза-Буше финишировала с лучшим результатом в гонке! Петренко приходит к финишу на текущем 16-м месте. И вот, как выглядит топ-15 на финише прямо сейчас.

16:08 Эх, Меркушина не закрыла четвёртую мишень на третьей стрельбе. Сразу же за ней начинала работу Джима и снова промахнулась дважды. Анастасия вернулась на трассу 11-й, а Юлия - 40-й.

16:03 Бреза-Буше работает "на ноль" на последней стрельбе и выходит в лидеры на последний круг! Минута преимущества над ближайшей преследовательницей. Хорошая заявка на победу в гонке.

16:02 Петренко без промахов на последней стрельбе и поднимается на текущее 14-е место.

15:59 Здорово работает Меркушина и на второй стрельбе! Она сейчас на восьмой позиции! Ну, а Джима после хорошего начала дважды дала в молоко. Юлия падает на 27-ю позицию перед третьим кругом.

15:55 Бреза-Буше на третьей стрельбе допускает один промах и выходит на четвёртый круг второй за спиной у Симон. Последняя работа на рубеже стоя будет решающей для француженок.

15:53 Петренко впервые в гонке закрывает все мишени! На предпоследний круг Ирина вышла с девятнадцатым результатом.

15:51 Чисто стреляет Меркушина и выходит на второй круг 13-й! Джима также стреляет идеально и сейчас замыкает топ-10 после первой стрельбы!

15:48 Коротко о лидерах после каждой стрельбы.

Первый круг - Жюстин Бреза-Буше

Второй круг - Жюстин Бреза-Буше

Третий круг - Жюлия Симон

15:46 Меркушина на разгоне показывает результат чуть лучше, чем у Петренко: Анастасия бежит на три секунды быстрее. Джима улучшила и её результат, проигрывая лидеру 9 секунд.

15:43 Ещё плюс одна минута штрафа для Петренко. Пока украинка 19-я среди 22-х преодолевших этот рубеж.

15:42 Анастасия Меркушина и Юлия Джима также вступили в гонку! Удачи нашим девушкам.

15:39 У нас сменился лидер на первой стрельбе. Первую строчку захватила другая француженка, Жюстин Бреза-Буше. Её преимущество всего в одну секунду.

15:36 А лидирует после второй стрельбы француженка Жулья Симон: без промахов и с преимуществом в одну минуту над оппонентками.

15:35 Ирина Петренко покидает стрельбище с одним промахом на лёжке. На второй круг она выходит пока шестнадцатой.

15:35 Маскот этапа Кубка мира развлекается :)

Tiril Eckhoff has found herself a new warm-up buddy ???????????? #biathlon | @biathlonantholz pic.twitter.com/fIqGkynwV9 — BMW IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2022

15:32 Ирина Петренко на разгоне показывает третий с конца результат. И это проехали данную отметку только 26 спортсменок.

15:29 Лиза Виттоцци на первой стрельбе дала четыре промаха и в последнюю мишень даже не стреляла, если верить режиссёрам трансляции. Итальянка после первого круга проигрывает лидеру - всё той же Жюлии Симон - более пяти минут. А ведь ногами вполне могла побороться за подиум.

15:26 Ирина Петренко первой среди украинок только что вышла на трассу! Держим кулаки.

15:24 Тандреволл закрывает все мишени и продолжает претендовать на победу в гонки. Впереди у норвежки ещё три стрельбы.

15:23 Десять биатлонисток прошли отметку 1.2 км. На разгоне лучший результат показывает Жулья Симон, которая везёт Тирил Экхофф 2.9 секунды.

15:18 Времени у нас до первой стрельбы предостаточно, займём её информацией для вас, когда же стартуют украинки:

15:26 Ирина Петренко

15:41 Анастасия Меркушина

15:42 Юлия Джима.

15:15 Гонка началась! Норвежка Ингрид Тандреволл первой вышла на трассу.

15:00 Всем привет и добро пожаловать на женскую индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону! Сегодня мы болеем за трёх украинок. Увы, только трёх: Блашко и Билосюк также должны были выйти на старт, но в гонке участия не примут.