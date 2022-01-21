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Вита Семеренко и Меркушина не вошли в состав сборной Украины на Олимпиаду
Страну в Пекине представят 10 биатлонистов
Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета (НОК) на сегодняшнем заседании утвердил список биатлонистов сборной Украины, которые с 5 по 19 февраля выступят на Олимпиаде в Пекине.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима и Артем Тищенко.
Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валя Семеренко и Ирина Петренко.
Всего на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 11 комплектов медалей – по четыре в личных гонках и три в эстафетах.
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