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Вита Семеренко и Меркушина не вошли в состав сборной Украины на Олимпиаду

Биатлон
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Страну в Пекине представят 10 биатлонистов

Вита Семеренко и Меркушина не вошли в состав сборной Украины на Олимпиаду

Новина українською

Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета (НОК) на сегодняшнем заседании утвердил список биатлонистов сборной Украины, которые с 5 по 19 февраля выступят на Олимпиаде в Пекине.

Состав сборной Украины на Олимпийские игры-2022:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима и Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валя Семеренко и Ирина Петренко.

Всего на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны 11 комплектов медалей – по четыре в личных гонках и три в эстафетах.

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В статье: Вита Семеренко Анастасия Меркушина биатлон Олимпийские игры 2022
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