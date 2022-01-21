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Украина объявила состав на эстафетную гонку в Антхольце

Биатлон
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Удачи нашим девушкам

Украина объявила состав на эстафетную гонку в Антхольце

фото - biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 22 января, в итальянском Антхольце в рамках 7 этапа Кубка мира 2021/2022 по биатлону состоится эстафетная гонка у женщин.

Тренерский штаб объявил состав нашей команды по этой дисциплине.

8-1. Валентина Семеренко

8-2. Дарья Блашко

8-3. Юлия Джима

8-4. Елена Белосюк

Гонка начнется в 16:00 по киевскому времени. Напомним, что завтра в 13:50 масс старт пробегут мужчины.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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