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Украина объявила состав на эстафетную гонку в Антхольце
Удачи нашим девушкам
фото - biathlon.com.ua
Завтра, 22 января, в итальянском Антхольце в рамках 7 этапа Кубка мира 2021/2022 по биатлону состоится эстафетная гонка у женщин.
Тренерский штаб объявил состав нашей команды по этой дисциплине.
8-1. Валентина Семеренко
8-2. Дарья Блашко
8-3. Юлия Джима
8-4. Елена Белосюк
Гонка начнется в 16:00 по киевскому времени. Напомним, что завтра в 13:50 масс старт пробегут мужчины.
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