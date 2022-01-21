Президент ФБУ прокомментировал решение по составу на Олимпиаду 2022

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Бринзак рассказал, почему было принято решение не отправлять на Олимпийские игры 2022 года Анастасию Меркушину. Его слова цитирует Суспільне:

"У нас нет аргументов, чтобы сказать, почему должна была быть Меркушина, а не Блашко, которая была дважды третьей на Кубке IBU, третьей на Кубке мира и вообще имеет очки и идет третьим номером за Джимой и Белосюк. Поэтому проголосовали так, что если будет какой-нибудь форс-мажор и кто-нибудь заболеет, то будет бежать Меркушина.

Такая жизнь, все не могут попасть на ОИ, но были четкие критерии, которые должны были выполнить все. Я совсем не против Меркушиной, я за нее, знаю, что она может добавить. Она болела, но первые два круга индивидуальной гонки показывали хорошее состояние.

Но как сказать Блашко, что она не будет ехать, если она выполнила критерии, имеет более высокие показатели, чем у Меркушиной за все время в сезоне?" – сказал он.