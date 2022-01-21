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Тирил Экхофф после индивидуалки Антхольца: Я снова чувствую себя сама собой
Комментарий норвежки
biathlonworld.com
Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф после индивидуальной гонки в итальянском Антхольце прокомментировала свое выступление (11 место). Ее слова цитирует TV2:
"Сейчас я очень рада этому. Я снова чувствую себя самой собой. Я очень довольна, потому что в последнее время приняла несколько трудных решений. Приятно видеть, что все идет хорошо, когда тело работает" – сказала она.
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