Тирил Экхофф после индивидуалки Антхольца: Я снова чувствую себя сама собой

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф после индивидуальной гонки в итальянском Антхольце прокомментировала свое выступление (11 место). Ее слова цитирует TV2:

"Сейчас я очень рада этому. Я снова чувствую себя самой собой. Я очень довольна, потому что в последнее время приняла несколько трудных решений. Приятно видеть, что все идет хорошо, когда тело работает" – сказала она.