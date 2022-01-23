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ЮЧЕ-2022. Украинские биатлонистки попали в топ-50 гонки преследования
На большее у них не хватило сил
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Сегодня гонками преследования заканчивается Юниорский чемпионат Европы в Поклюке, оказавшейся на этот раз очень негостеприимной по отношению к украинской сборной. Лишь в одной гонке турнира, индивидуалке среди юниоров, наши спортсмены вселили надежду на позитивный результат. Однако два попадания в топ-десятку в этом старте оказались максимумом для команды в Поклюке.
В персьюте у юниорок две украинки, Лилия Стеблина и Оксана Москаленко, стартовали из начала шестого десятка с более чем трехминутным отставанием и объективно не могли рассчитывать на борьбу за высокие места.
Оксана испытывала большие проблемы со скоростью, а Лилю еще и на огневых рубежах больше подводила точность. В итоге с четырьмя кругами штрафа Москаленко пересекла финишную черту 46-й, а Стеблина с шестью промахами закончила последнюю для себя гонку чемпионата на 49-й позиции.
Преследование. Юниорки
1. Селина Гротиан (0+2+0+0) 33:45,5
2. Жанни Ришар (0+0+1+1) +25,5
3. Лиза Мария Шпарк (0+0+0+1) +34,5
...
46. Оксана Москаленко (2+0+1+1) +6:17,3
49. Лилия Стеблина (2+1+2+1) +7:30,1
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