Цымбал и Подручный прокомментировали результаты эстафеты на этапе Кубка мира в Антгольце

В итальянском Антгольце мужская сборная Украины показала шестой результат – это второй лучший показатель для "сине-желтых" в сезоне 2021/2022.

После финиша Богдан Цымбал и Дмитрий подручный в комментарии для Суспильне Спорт оценили свое выступление и поделились ожиданиями от Олимпийских игр.

Богдан Цымбал:

"Сначала было немного не по себе. В последний раз я бегал первый этап на чемпионате мира в прошлом году, поэтому не знал, что как будет. Здесь есть более узкие отрезки на трассе, надо по-другому работать. Но, в целом, я доволен своим первым кругом, удержался в группе, все хорошо... А по другим [кругам] мне показалось, что я неплохо двигался, не так, чтобы "вау", но лучше, чем было до этого. Да, мне понравился этап. Патронов бы меньше – и было бы еще лучше.

Помогла ли контактная борьба в борьбе за места? Да. Ты видишь людей, пытаешься за кем-то держаться, видишь, кто уходит, кто слабее. На последнем круге немного не за теми встал и несколько "отпал". Пытался догнать, потом россиянин упал, пытался за ним уезжать. В принципе, передал Диме эстафету в группе.

Дмитрий Подручный:

"Все, что хотел, не получилось. Лежа было два промаха. Пытался быстро стрелять, на лежке ветер менялся, приходилось крутить поправку то туда, то сюда. Думаю, на этих двух промахах, может, не доработал или сделал ошибку с поправками. Но хорошо, что двумя другими быстро закрыл.

В принципе, по трассе неплохо чувствовал себя, бежалось. Пришлось на втором круге немного догонять группу, пытался сократить отставание. Думаю, поэтому не хватило на последнем круге, чтобы опять же этот маленький временной промежуток сократить от группы. Но, думаю, что гонка получилась довольно неплохая. Посмотрю анализ, что и как будем работать дальше.

Задача была, как всегда, - точно стрелять и быстро бежать. Других задач у меня нет никогда. Но в принципе сегодня старались реализовать все, что нужно будет реализовывать на Олимпийских играх. Там будет схожая высота и трасса, насколько мы знаем, с рельефом такого типа. Сегодняшняя гонка была некая минирепетиция. В принципе, удалось реализовать то, что было задумано.

Это впервые за последние годы, что мы едем на соревнования и не видели трассы, не знаем, что и как там [в Пекине]. Но все будут в плюс-минусе в одинаковых условиях. Будет немного больше недели, чтобы акклиматизироваться и изучить трассу".