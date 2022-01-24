Катастрофа Украины в личных гонках, стабильность мужчин в эстафете и другие события этапа Кубка мира в Антхольце?

Украинцы в Италии громко провалились в личных стартах

Седьмой этап Кубка мира предложил лучшим стреляющим лыжникам мира короткую и нестандартную программу – вслед за индивидуальной гонкой сразу же шел масс-старт без традиционных спринта и преследования. Цена индивидуалки при таком сценарии увеличивалась вдвое, ведь через общий зачет Кубка мира украинские биатлонисты в этом сезоне попадают только в случае массовых отказов.

Первыми настреляли мужчины – вся пятерка финишировала за пределами очковой зоны, а Богдан Цымбал, Артем Прима, Артем Тищенко и Тарас Лесюк не попали даже в топ-60.

У женщин общую тенденцию отказались поддержать Ирина Петренко и Анастасия Меркушина, финишировавшие в четвертом десятке. Особо же отличилась Юлия Джима – семь кругов штрафа и 80-е место. В последний раз олимпийская чемпионка так низко падала шесть лет назад, когда в победном для Елены Билосюк спринте на этапе в канадском Кэнморе заняла 83-е место.

Именно Джима оказалась единственной представительницей Украины в воскресных масс-стартах. Получилось в духе этапа – 28-е место с пятью кругами штрафа и третьей худшей скоростью на лыжне.

Мужская эстафета держит планку – снова финиш в топ-7

Юрай Санитра в последней эстафете перед Олимпийскими играми в Пекине неожиданно провел перестановки в проверенном квартете и убрал Антона Дудченко с последнего этапа, доверив решающий отрезок командной гонки опытному Артеме Приме. Разгонять же квартет взялся Богдан Цымбал.

Несмотря на все усилия, тренерскому штабу сборной Украины математический закон перехитрить не удалось – от перестановки слагаемых результат не изменился.

Команда благодаря очередному отличному этапу Дмитрия Пидручного на экваторе эстафеты находилась в 10 секундах от тройки лидеров, но Антон Дудченко поймал тремор на стрельбе стоя и обрек наш квартет на привычную борьбу за подвал топ-6. Прима не подкачал, переиграв на финальном этапе швейцарца и не позволив подобраться скоростному итальянцу Лукасу Хоферу.

Четыре эстафеты – четыре финиша в топ-7. Повторить этот результат нашим парням вполне по зубам и в Пекине, но не более того. С одним топовым этапом наивно претендовать на большее в битвах с вооруженными до зубов квартетами из Норвегии, Франции, Швеции и России.

А что происходит в борьбе за Большой хрустальный глобус?

Парадокс – главный фаворит Кубка мира Кантен Фийон Майе провел худший этап в сезоне (20-й в индивидуалке и 8-й в масс-старте), но его шансы на первенство в общем зачете только увеличились.

Все дело в том, что Эмильен Жаклен досрочно завершил этап в Антхольце, ограничившись 10-м местом в индивидуальной гонке, а Себастьян Самуэльссон решил заранее сосредоточиться на Олимпиаде и отказался от поездки в Доломитовые Альпы.

У женщин седьмой этап Кубка мира пропустили Марте Олсбю-Ройселанд и Эльвира Эберг, чем тут же воспользовалась Динара Алимбекова – белоруска взяла в Антхольце 90 очков за седьмое место в индивидуальной гонке и серебро в масс-старте.

За семь оставшихся личных гонок Алимбековой нужно отыграть у Олсбю-Ройселанд 62 очка. Звучит вполне реально в контексте интриги за Большой хрустальный глобус, но правило вычета двух худших результатов все-таки никто не отменял, поэтому позиции норвежки по-прежнему выглядят весьма убедительно.