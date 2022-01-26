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Меркушина вошла в топ-10 индивидуальной гонки чемпионата Европы

Биатлон
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Мы ожидали от украинок большего

Меркушина вошла в топ-10 индивидуальной гонки чемпионата Европы

Новина українською

Вслед за мужчинами женская сборная Украины не смогла побороться за медали в индивидуальной гонке в рамках чемпионата Европы в Арбере (Германия).

Анастасия Меркушина могла рассчитывать на медаль только при идеальной стрельбе, но одна незакрытая мишень на втором огневом рубеже помешала ей зацепиться за топ-3.

Чемпионат Европы. Женщины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Евгения Буртасова (Россия, 0+0+0+0) 44:22,9

2. Алина Стремоус (Молдова, 1+0+0+0) +12,1

3. Наталья Гербулова (Россия, 0+0+0+0) +16,4

...

7. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+0+0) +1:07,6

26. Ольга Абрамова (Украина, 0+1+0+0) +3:24,5

29. Валерия Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +3:53,2

41. Юлия Журавок (Украина, 1+1+0+1) +4:41,8

43. Вита Семеренко (0+2+1+0) +4:53,9

Анна Кривонос – не стартовала

В пятницу на чемпионате Европы день спринтов.

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В статье: Анастасия Меркушина биатлон чемпионат Европы по биатлону
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