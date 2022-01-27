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Санитра в Пекине заразился коронавирусом

Биатлон
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Санитра в Пекине заразился коронавирусом

xsport.ua

Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра по прилету в Пекин на Олимпийские игры сдал положительный тест на коронавирус.

Известно, что результаты остальных 22 членов украинской биатлонной делегации отрицательные.

План действий касательно Санитры будет принят после еще одного теста. Если специалисту придется уйти на самоизоляцию, то его функции на себя возьмут другие тренеры сборной Украины – Урош Велепец, Александр Кравченко, Алексей Кравченко и Игорь Ященко.

Юрай Санитра – первый представитель олимпийской сборной Украины, который в Пекине столкнулся с коронавирусом.

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В статье: сборная Украины по биатлону Юрай Санитра Олимпийские игры 2022
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Источник:
Суспільне

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