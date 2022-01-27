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Сборная Украины назвала составы на спринты чемпионата Европы по биатлону
Первый старт запланирован на 11:30
Завтра, 28 января, в немецком Арбере спринтерскими гонками у мужчин и женщин продолжится Чемпионат Европы по биатлону.
Мужская сборная Украины:
18. Андрей Доценко
34. Тарас Лесюк
40. Виталий Труш
51. Денис Насыко
102. Руслан Ткаленко
116. Андрей Орлык
Женская сборная Украины:
21. Анастасия Меркушина
24. Ольга Абрамова
31. Вита Семеренко
55. Юлия Журавок
78. Валерия Дмитренко
106. Анна Кривонос
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Источник:biathlon.com.ua
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