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Сборная Украины назвала составы на спринты чемпионата Европы по биатлону

Биатлон
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Первый старт запланирован на 11:30

Сборная Украины назвала составы на спринты чемпионата Европы по биатлону

Новина українською

Завтра, 28 января, в немецком Арбере спринтерскими гонками у мужчин и женщин продолжится Чемпионат Европы по биатлону.

Мужская сборная Украины:

18. Андрей Доценко

34. Тарас Лесюк

40. Виталий Труш

51. Денис Насыко

102. Руслан Ткаленко

116. Андрей Орлык

Женская сборная Украины:

21. Анастасия Меркушина

24. Ольга Абрамова

31. Вита Семеренко

55. Юлия Журавок

78. Валерия Дмитренко

106. Анна Кривонос

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Источник:
biathlon.com.ua

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