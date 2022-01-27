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Санитра сдал второй негативный тест на коронавирус
Но его по прежнему не пускают к команде
xsport.ua
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал второй негативный тест на коронавирус.
Несмотря на два негативных теста, Санитру не отпускают к команде. На данный момент Юрай находится в отдельном помещении до особого распоряжения организационного комитета Олимпийских игр-2022.
Планируется, что завтра будет сдан еще один тест.
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Источник:XSport.ua
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