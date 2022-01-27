Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал второй негативный тест на коронавирус.

Несмотря на два негативных теста, Санитру не отпускают к команде. На данный момент Юрай находится в отдельном помещении до особого распоряжения организационного комитета Олимпийских игр-2022.

Планируется, что завтра будет сдан еще один тест.