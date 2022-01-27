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Санитра сдал второй негативный тест на коронавирус

Биатлон
(1 голосов)

Но его по прежнему не пускают к команде

Санитра сдал второй негативный тест на коронавирус

xsport.ua

Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал второй негативный тест на коронавирус.

Несмотря на два негативных теста, Санитру не отпускают к команде. На данный момент Юрай находится в отдельном помещении до особого распоряжения организационного комитета Олимпийских игр-2022.

Планируется, что завтра будет сдан еще один тест.

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В статье: Юрай Санитра
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Источник:
XSport.ua

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