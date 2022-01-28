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Санитру отправили на самоизоляцию в Пекине

Биатлон
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Информация о коронавирусе подтвердилась

Санитру отправили на самоизоляцию в Пекине

xsport.ua

Новина українською

Накануне главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра по прибытию в Пекин на Олимпийские игры сдал положительный тест на COVID-19.

Сообщалось, что повторный ПЦР-тест специалиста показал отрицательный результат, однако эта информация оказалась ошибочной.

Санитру все же поместили на самоизоляцию, он не сможет полноценно руководить подготовкой сборной Украины к первым гонкам Олимпиады.

На данный момент неизвестно, когда Юрай Санитра вернется в расположение сборной Украины.

Первая гонка на Олимпийских играх в Пекине пройдет 5 февраля.

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В статье: сборная Украины по биатлону Юрай Санитра коронавирус Олимпийские игры 2022
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Источник:
Biathlon.com.ua

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