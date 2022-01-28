Санитру отправили на самоизоляцию в Пекине

Накануне главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра по прибытию в Пекин на Олимпийские игры сдал положительный тест на COVID-19.

Сообщалось, что повторный ПЦР-тест специалиста показал отрицательный результат, однако эта информация оказалась ошибочной.

Санитру все же поместили на самоизоляцию, он не сможет полноценно руководить подготовкой сборной Украины к первым гонкам Олимпиады.

На данный момент неизвестно, когда Юрай Санитра вернется в расположение сборной Украины.

Первая гонка на Олимпийских играх в Пекине пройдет 5 февраля.