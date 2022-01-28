Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Санитру отправили на самоизоляцию в Пекине
Информация о коронавирусе подтвердилась
xsport.ua
Накануне главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра по прибытию в Пекин на Олимпийские игры сдал положительный тест на COVID-19.
Сообщалось, что повторный ПЦР-тест специалиста показал отрицательный результат, однако эта информация оказалась ошибочной.
Санитру все же поместили на самоизоляцию, он не сможет полноценно руководить подготовкой сборной Украины к первым гонкам Олимпиады.
На данный момент неизвестно, когда Юрай Санитра вернется в расположение сборной Украины.
Первая гонка на Олимпийских играх в Пекине пройдет 5 февраля.
Популярное сейчас
- Французский форвард Милана посвятил пост Андрею Шевченко
- Спасибо VAR. Алиссон – первый вратарь в истории, которому дважды отменили красную карточку
- Трудности Шевченко, очередной трансфер Руха. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Санитра сдал второй негативный тест на коронавирус
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО