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Чемпионат Европы 2022. Украинки не попали в ТОП-20 персьюта в Арбере

Биатлон
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Неудачная гонка

Чемпионат Европы 2022. Украинки не попали в ТОП-20 персьюта в Арбере

фото - biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 января, в немецком Арбере в рамках Чемпионата Европы 2022 состоялась женская гонка преследования.

Победу одержала представительница Молдовы Алина Стремоус, серебро у немки Янины Хейтих, а ТОП 3 замкнула норвежка Еню Энодд.

Лучшей среди украинок оказалась Ольга Абрамова, которая с 6 промахами стала в итоге 21-й.

Чемпионат Европы 2022. Арбер

Гонка преследования

Женщины

1. Алина Стремоус (0+1+2+1)

2. Янина Хейтех (0+1+1+3) (+17,7)

3. Еню Энодд (0+0+2+2) (+26,8)

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21. Ольга Абрамова (2+2+1+1) (+2.56,8)

37. Юлия Журавок (2+2+2+3) (+3.51,8)

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В статье: чемпионат Европы по биатлону
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