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Чемпионат Европы 2022. Украинки не попали в ТОП-20 персьюта в Арбере
Неудачная гонка
фото - biathlon.com.ua
Сегодня, 29 января, в немецком Арбере в рамках Чемпионата Европы 2022 состоялась женская гонка преследования.
Победу одержала представительница Молдовы Алина Стремоус, серебро у немки Янины Хейтих, а ТОП 3 замкнула норвежка Еню Энодд.
Лучшей среди украинок оказалась Ольга Абрамова, которая с 6 промахами стала в итоге 21-й.
Чемпионат Европы 2022. Арбер
Гонка преследования
Женщины
1. Алина Стремоус (0+1+2+1)
2. Янина Хейтех (0+1+1+3) (+17,7)
3. Еню Энодд (0+0+2+2) (+26,8)
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21. Ольга Абрамова (2+2+1+1) (+2.56,8)
37. Юлия Журавок (2+2+2+3) (+3.51,8)
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