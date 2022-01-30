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Чемпионат Европы 2022. Украина застрелилась в смешанной эстафете
Такого давно не было
Сегодня, 30 января, в немецком Арбере в рамках чемпионата Европы 2022 по биатлону состоялась смешанная эстафетная гонка.
Победу в заезде одержали представители Норвегии, серебро у немцев, а ТОП-3 заперли биатлонисты из Швейцарии.
Что касается Украины, то с 16 дополнительными патронами и 7 штрафными кругами при невысокой скорости ходом наши спортсмены финишировали восьмыми.
Чемпионат Европы 2022. Арбер
Смешанная эстафета
1. Норвегия (2+11)
2. Германия (2+13) (+18,6)
3. Швейцария (5+18) (+4.53,7)
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8. Украина (7+16) (+6.09,1)
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