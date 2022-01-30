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Чемпионат Европы 2022. Украина застрелилась в смешанной эстафете

Биатлон
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Чемпионат Европы 2022. Украина застрелилась в смешанной эстафете

UA-Футбол
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Сегодня, 30 января, в немецком Арбере в рамках чемпионата Европы 2022 по биатлону состоялась смешанная эстафетная гонка.

Победу в заезде одержали представители Норвегии, серебро у немцев, а ТОП-3 заперли биатлонисты из Швейцарии.

Что касается Украины, то с 16 дополнительными патронами и 7 штрафными кругами при невысокой скорости ходом наши спортсмены финишировали восьмыми.

Чемпионат Европы 2022. Арбер

Смешанная эстафета

1. Норвегия (2+11)

2. Германия (2+13) (+18,6)

3. Швейцария (5+18) (+4.53,7)

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8. Украина (7+16) (+6.09,1)

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В статье: чемпионат Европы по биатлону
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