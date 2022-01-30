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Пидручный прокомментировал условия пребывания в олимпийской деревне
Комментарий капитана команды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал об условиях пребывания в олимпийской деревне Пекина. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– Какие у тебя впечатления от Олимпийской деревни?
– В общем, ничего особенного – стандартные хорошие условия. Сказать что-нибудь плохое – не могу, ничего критического нет. Есть некоторые моменты, но они бывают в любом отеле. Комната простенькая, здесь есть все самое необходимое. В общем, все хорошо и комфортно. Не нужно далеко ходить, все близко: в столовую, к транспорту на стадион, к тесту, к стиральным машинам, к фитнесу – все в пределах пяти-семи минут. Нет никаких нареканий, все происходит быстро, нет очередей.
– В комнатах не холодно? Потому что Себастьян Самуэльсон размещал фото, что в комнате ночью 12 градусов.
– Я люблю прохладу в комнате, и для меня комфортная температура. Некоторые члены команды жаловались, что было холодно и принесли им дополнительные обогреватели, и сейчас нет никаких претензий. Относительно +12 в комнате. Следует обратить внимание, что термометр стоит у двери, а от двери простирает. Сейчас у меня в комнате +17, но если отворю дверь на 5 минут, то покажет +10. В комнате температура 19-20 градусов.
– Как насчет питания?
– Выбор есть: не так велик, как хотелось бы, но его достаточно. Не знаю, конечно, что будет через неделю-две, не приедятся ли мне эти блюда, но пока нормально.
Напомним, что Олимпиада 2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
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