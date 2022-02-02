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Билосюк на Олимпиаде подхватила коронавирус
Только этого не хватало
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что Елена Билосюк за несколько дней до старта Олимпийских игр в Пекине сдала положительный тест на коронавирус.
«Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест.
Надо понять, сможет ли возвратиться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам [успеет ли восстановиться].
Тест Елены – это катастрофа. За команду еще ничего, а Елена жертвовала круглый год. Пропускала гонки. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде», - сказал Велепец.
Ранее с коронавирусом столкнулся тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра, позднее COVID-19 подхватил тренер женской команды Игорь Ященко, также позитивные тесты сдали еще два представителя обслуживающего персонала национальной команды.
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