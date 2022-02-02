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Билосюк на Олимпиаде подхватила коронавирус

Биатлон
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Только этого не хватало

Билосюк на Олимпиаде подхватила коронавирус

Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец сообщил, что Елена Билосюк за несколько дней до старта Олимпийских игр в Пекине сдала положительный тест на коронавирус.

«Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Сегодня ночью была высокая температура, утром немного лучше, но положительный тест.

Надо понять, сможет ли возвратиться в ритм. Две недели до эстафеты, но это вопрос к врачам [успеет ли восстановиться].

Тест Елены – это катастрофа. За команду еще ничего, а Елена жертвовала круглый год. Пропускала гонки. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде», - сказал Велепец.

Ранее с коронавирусом столкнулся тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра, позднее COVID-19 подхватил тренер женской команды Игорь Ященко, также позитивные тесты сдали еще два представителя обслуживающего персонала национальной команды.

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В статье: Елена Пидгрушна коронавирус Олимпийские игры 2022
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Источник:
Суспільне

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