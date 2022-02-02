Меркушина заменит Билосюк на Олимпиаде в Пекине

Анастасия Меркушина получила распоряжение готовиться к вылету в Пекин на Олимпийские игры.

Запасная сборной Украины призвана заменить Елену Билосюк, которая за несколько дней до старта на Олимпиаде сдала положительный тест на коронавирус.

Для Меркушиной Олимпиада в Пекине может стать второй в карьере. Четыре года назад в Пхенчхане украинка не попала в топ-40 в трех личных гонках.

Биатлонная программа на Олимпийских играх в Китае откроется 5 февраля – в этот день стреляющие лыжники пробегут смешанную эстафету.