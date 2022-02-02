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Меркушина заменит Билосюк на Олимпиаде в Пекине
Вынужденные перестановки в составе сборной Украины
Анастасия Меркушина получила распоряжение готовиться к вылету в Пекин на Олимпийские игры.
Запасная сборной Украины призвана заменить Елену Билосюк, которая за несколько дней до старта на Олимпиаде сдала положительный тест на коронавирус.
Для Меркушиной Олимпиада в Пекине может стать второй в карьере. Четыре года назад в Пхенчхане украинка не попала в топ-40 в трех личных гонках.
Биатлонная программа на Олимпийских играх в Китае откроется 5 февраля – в этот день стреляющие лыжники пробегут смешанную эстафету.
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