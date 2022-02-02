  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Анастасия Меркушина может заменить Елену Билосюк
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анастасия Меркушина может заменить Елену Билосюк

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Окончательное решение будет принято позже

Анастасия Меркушина может заменить Елену Билосюк

Новина українською

Националный олимпийский комитет Украины подтвердил, что биталонистка Анастасия Меркушина отправится в Пекин на Олимпиаду. Она может заменить Билосюк.

Напомним, что ранее Елена получила позитивный тест на коронавирус.

НОК пишет, что Анастасия отправится в Пекин 5 февраля. Но при этом Меркушина может и не поучаствовать в Олимпиаде.

Биатлонистка будет запасной, а решение примет тренерский штаб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анастасия Меркушина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...