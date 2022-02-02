Анастасия Меркушина может заменить Елену Билосюк

Националный олимпийский комитет Украины подтвердил, что биталонистка Анастасия Меркушина отправится в Пекин на Олимпиаду. Она может заменить Билосюк.

Напомним, что ранее Елена получила позитивный тест на коронавирус.

НОК пишет, что Анастасия отправится в Пекин 5 февраля. Но при этом Меркушина может и не поучаствовать в Олимпиаде.

Биатлонистка будет запасной, а решение примет тренерский штаб.