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Йоханнеса Бё перед стартом Олимпиады могут отправить на самоизоляцию
У норвежца неприятности
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Национальный олимпийский комитет Норвегии официально объявил, что Йоханнес Бё попал в список лиц, которые тесно контактировали с теми, кто перед стартом Олимпиады в Пекине сдал положительный тест на коронавирус.
Помимо Бё-младшего под угрозой самоизоляции оказалась Ингрид Ланмарк Тандревольд.
НОК Норвегии объявил, что дальнейшие меры касательно Бё-младшего будут приняты после контрольной проверки на источник инфекции.
Йоханнес Бё может выступить на третьей Олимпиаде. На его счету золото в индивидуальной гонке в Пхенчхане-2018 и два серебра в эстафетах.
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