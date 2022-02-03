Йоханнеса Бё перед стартом Олимпиады могут отправить на самоизоляцию

Национальный олимпийский комитет Норвегии официально объявил, что Йоханнес Бё попал в список лиц, которые тесно контактировали с теми, кто перед стартом Олимпиады в Пекине сдал положительный тест на коронавирус.

Помимо Бё-младшего под угрозой самоизоляции оказалась Ингрид Ланмарк Тандревольд.

НОК Норвегии объявил, что дальнейшие меры касательно Бё-младшего будут приняты после контрольной проверки на источник инфекции.

Йоханнес Бё может выступить на третьей Олимпиаде. На его счету золото в индивидуальной гонке в Пхенчхане-2018 и два серебра в эстафетах.