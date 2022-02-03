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Украинки не вошли в топ-10 спринта на этапе Кубка IBU в Чехии
Результаты не впечатляют
Лучшей в команде стала Ольга Абрамова, которая с одним промахом заняла 19-е место.
Валерия Дмитренко на стрельбище не промахивалась, однако скоростью на лыжне не смогла показать достойный результат.
Вита Семеренко и Анастасия Меркушина в спринте не стартовали.
1. Каролин Коломбо (Франция, 0+0) 18:59,0
2. Анна Гандлер (Австрия, 0+0) +39,0
3. Лариса Куклина (Россия, 0+0) +40,7
...
19. Ольга Абрамова (Украина, 0+1) +1:32,6
24. Валерия Дмитренко (Украина, 0+0) +1:44,3
27. Юлия Журавок (Украина, 1+0) +1:51,7
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