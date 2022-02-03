Два украинца вошли в топ-20 спринта на этапе Кубка IBU

Лучшим в команде стал Денис Насыко, который с идеальной стрельбой разделил 11-е место с биатлонистом из Финляндии.

Руслан Ткаленко после лежки занимал промежуточное шестое место в шести секундах от топ-3, однако два промаха на стойке помешали ему побороться за награду.

Кубок IBU. Нове Место. Мужчины. Результаты спринта:

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия, 0+1) 23:44,9

2. Александр Поварницын (Россия, 0+0) +10,2

3. Филипп Хорн (Германия, 0+1) +28,5

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11. Денис Насыко (Украина, 0+0) +1:03,0

17. Руслан Ткаленко (Украина, 0+2) +1:09,9

23. Виталий Труш (Украина, 0+0) +1:20,9

30. Тарас Лесюк (Украина, 0+2) +1:45,9

69. Андрей Доценко (Украина, 0+3) +2:53,3

82. Сергей Телень (Украина, 0+2) +3:31,7