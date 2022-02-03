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Два украинца вошли в топ-20 спринта на этапе Кубка IBU
Были шансы и на медаль
фото - biathlon.com.ua
Лучшим в команде стал Денис Насыко, который с идеальной стрельбой разделил 11-е место с биатлонистом из Финляндии.
Руслан Ткаленко после лежки занимал промежуточное шестое место в шести секундах от топ-3, однако два промаха на стойке помешали ему побороться за награду.
1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия, 0+1) 23:44,9
2. Александр Поварницын (Россия, 0+0) +10,2
3. Филипп Хорн (Германия, 0+1) +28,5
...
11. Денис Насыко (Украина, 0+0) +1:03,0
17. Руслан Ткаленко (Украина, 0+2) +1:09,9
23. Виталий Труш (Украина, 0+0) +1:20,9
30. Тарас Лесюк (Украина, 0+2) +1:45,9
69. Андрей Доценко (Украина, 0+3) +2:53,3
82. Сергей Телень (Украина, 0+2) +3:31,7
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