Олимпиада-2022. Представлен состав сборной Украины на смешанную эстафету

Смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине пробегут Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

В статусе запасной к гонке готовится Дарья Блашко.

Четыре года назад в Пхенчхане Украина заняла седьмое место практически таким же составом – на Олимпиаде-2018 вместо Семеренко гонку бежала Ирина Варвинец.

Смешанная эстафета на Олимпийских играх в Пекине пройдет 5 февраля в 11:00 по киевскому времени.