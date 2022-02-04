  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Олимпиада-2022. Представлен состав сборной Украины на смешанную эстафету
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада-2022. Представлен состав сборной Украины на смешанную эстафету

Биатлон
(1 голосов)

Гонка в субботу

Олимпиада-2022. Представлен состав сборной Украины на смешанную эстафету

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине пробегут Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

В статусе запасной к гонке готовится Дарья Блашко.

Четыре года назад в Пхенчхане Украина заняла седьмое место практически таким же составом – на Олимпиаде-2018 вместо Семеренко гонку бежала Ирина Варвинец.

Смешанная эстафета на Олимпийских играх в Пекине пройдет 5 февраля в 11:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022 Дмитрий Пидручный Юлия Джима
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...