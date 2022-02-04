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Олимпиада-2022. Представлен состав сборной Украины на смешанную эстафету
Гонка в субботу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине пробегут Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
В статусе запасной к гонке готовится Дарья Блашко.
Четыре года назад в Пхенчхане Украина заняла седьмое место практически таким же составом – на Олимпиаде-2018 вместо Семеренко гонку бежала Ирина Варвинец.
Смешанная эстафета на Олимпийских играх в Пекине пройдет 5 февраля в 11:00 по киевскому времени.
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