Украина выступает в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине. Текстовая трансляция гонки

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию первой гонки биатлонной программы на Олимпиаде в Пекине – смешанная эстафета с четырьмя этапами начнется в 11:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями смешанной эстафеты при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

10-1. Валя Семеренко

10-2. Юлия Джима

10-3. Артем Прима

10-4. Дмитрий Пидручный

Полный старт-лист смешанной эстафеты

Текстовая трансляция гонки

11:14. Вторая стрельба!

На стойке Семеренко настреляла еще на круг штрафа.

Пятая Олимпиада для Валентины – и такой провал.

Топ-3 после второй стрельбы:

1. Италия (0+1) 12:24.2

2. Норвегия (0+1) +0,5

3. Швеция (0+3) +7,8

…

19. Украина (3+6) +2:40.0

11:10. Валя Семеренко только вошла в историю, став первой биатлонисткой из Украины с двумя кругами штрафа в смешанной эстафете Олимпийских игр. В 2014-м Андрей Дериземля тоже задерживался на стрельбище, но только на один круг.

11:07. Первая стрельба!

Валя Семеренко на лежке заработала два круга штрафа. Просто нет слов…

Топ-3 после первой стрельбы:

1. Италия (0+0) 6:09.7

2. Финляндия (0+0) +0,5

3. Китай (0+0) +1,4

…

19. Украина (2+3) +1:20.6

11:04. На отсечке 1,0 км Валя Семеренко идет на 12-м месте (+5,5). Биатлонистки приближаются к первой стрельбе.

11:03. Очень холодно и очень ветрено в Китае – сегодняшняя гонка может превратиться в лотерею.

11:00. Гонка стартовала!

10:50. Главным фаворитом эстафеты считается Норвегия, за которую бегут четыре обладателя Большого хрустального глобуса – братья Бё, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанд. На подиуме букмекеры также видят квартеты из Франции и Швеции.

10:40. Смешанные эстафеты входят в программу Олимпийских игр с 2014 года. В Сочи в 2014-м в этой дисциплине победила Норвегия, а в Пхенчхане в 2018-м золото забрали французы с Мартеном Фуркадом. Украина дважды финишировала на седьмом месте.

10:30. Доброе утро! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция смешанной эстафеты в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Гонка начнется уже через 30 минут!