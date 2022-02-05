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Украинские биатлонисты провалили первую гонку Олимпиады 2022

Биатлон
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Украинские биатлонисты провалили первую гонку Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 февраля на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) борьбу за самые высокие награды начали биатлонисты. Первой дисциплиной, в которой они могли испытать свои силы, стала смешанная эстафета.

Победу в заезде одержали спортсмены из Норвегии, серебро досталось французам, а ТОП 3 замкнули биатлонисты из ОКР.

Что касается представителей Украины, то борьба за высокие места завершилась для нашей команды на первом же огневом рубеже Вале Семеренко (два штрафных круга).

Единственным представителем сборной, которому можно поставить высокий балл за проведенную гонку, является Юлия Джима, которая подняла команду с последнего места на 14-ю позицию, неплохо отстрелявшись и пройдя на уровне дистанцию ​​ходом. Артем Прима и Дмитрий Пидручный и на стрельбе и ходом не были готовы.

Олимпиада 2022. Смешанная эстафета

Пекин

1. Норвегия (3+13)

2. Франция (3+13) (+0,9)

3. ОКР (1+13) (+1,5)

.

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.

13. Украина (4+15) (+3.36,1)

Валентина Семеренко (2+3; 1+3) (+3.27,8)

Юлия Джима (0+0; 0+2) (+2.35,2)

Артем Прима (0+3; 0+1) (+2.41,3)

Дмитрий Пидручный (1+3; 0+0)

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В статье: Олимпиада-2022
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