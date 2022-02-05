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Прима прокомментировал результат стартовой гонки Олимпийских игр 2022

Биатлон
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Комментарий биатлониста

Прима прокомментировал результат стартовой гонки Олимпийских игр 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал результаты смешанной эстафетной гонки на Олимпийских играх 2022 в Пекине (Китай). Его слова цитирует Суспільне:

"Когда я пришел стрелять лежа, то ветра почти не было, легкий слева был. Хотя мы престреливались слева, поэтому приходилось прижиматься правее. Но все равно были упущения, поэтому нужно после старта с тренером посмотреть, насколько хорошо прижималось, стоит ли больше или меньше, чтобы знать по ветру, как делать лучше.

А по дистанции в принципе более-менее нормально, но сложно комментировать на 100%. Очень холодно и себя не можешь показать на дистанции. Вдыхаешь холодный воздух и бежишь. Только на одном подъемчике можно было выдать, потом все равно бежишь и на какой-нибудь передачке не можешь выдать свой максимум.

На разминке следил за тем, как девочки бегают свои этапы. Контакт в любом случае получился, мне передали эстафету вместе с канадцами, затем чехи были рядом. В контакте в этой гонке все равно бежал, но недоволен своим выступлением. Хотелось получше справиться на стрельбище и почувствовать максимум скорости. Было бы хорошо выйти на свою максимальную скорость, чтобы не мешал холодный воздух. Был бы очень рад этому" – сказал он.

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В статье: Артем Прима Олимпийские игры 2022
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