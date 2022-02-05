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Кубок IBU. Дмитренко – лучшая среди украинок в спринте в Нове Место
Только ТОП 30
Фото - facebook.com/Chiemgau-Arena
Сегодня, 5 февраля, в чешском Нове Место в рамках 6 этапа Кубка IBU состоялась спринтерская гонка у женщин.
Победу в заезде одержала представительница Беларуси Ирина Кручинкина, серебро у немки Янины Хейтих, а ТОП 3 замкнула норвежка Марте Йохансен.
Что касается украинок, то лучше среди наших соотечественниц стала Валерия Дмитренко, которая с 1 промахом и слабым ходом по дистанции финишировала 27-й.
Кубок IBU. Нове Место. 6 этап
Спринт
Женщины
27. Валерия Дмитренко (0+1) (+1.43,5)
31. Юлия Журавок (0+2) (+1.51,4)
45. Ольга Абрамова (1+2) (+2.11,5)
Напомним, что ранее Украина
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