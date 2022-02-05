Кубок IBU. Дмитренко – лучшая среди украинок в спринте в Нове Место

Сегодня, 5 февраля, в чешском Нове Место в рамках 6 этапа Кубка IBU состоялась спринтерская гонка у женщин.

Победу в заезде одержала представительница Беларуси Ирина Кручинкина, серебро у немки Янины Хейтих, а ТОП 3 замкнула норвежка Марте Йохансен.

Что касается украинок, то лучше среди наших соотечественниц стала Валерия Дмитренко, которая с 1 промахом и слабым ходом по дистанции финишировала 27-й.

Кубок IBU. Нове Место. 6 этап

Спринт

Женщины

27. Валерия Дмитренко (0+1) (+1.43,5)

31. Юлия Журавок (0+2) (+1.51,4)

45. Ольга Абрамова (1+2) (+2.11,5)