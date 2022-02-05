  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Кубок IBU. Дмитренко – лучшая среди украинок в спринте в Нове Место
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок IBU. Дмитренко – лучшая среди украинок в спринте в Нове Место

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Только ТОП 30

Кубок IBU. Дмитренко – лучшая среди украинок в спринте в Нове Место

Фото - facebook.com/Chiemgau-Arena

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 февраля, в чешском Нове Место в рамках 6 этапа Кубка IBU состоялась спринтерская гонка у женщин.

Победу в заезде одержала представительница Беларуси Ирина Кручинкина, серебро у немки Янины Хейтих, а ТОП 3 замкнула норвежка Марте Йохансен.

Что касается украинок, то лучше среди наших соотечественниц стала Валерия Дмитренко, которая с 1 промахом и слабым ходом по дистанции финишировала 27-й.

Кубок IBU. Нове Место. 6 этап

Спринт

Женщины

27. Валерия Дмитренко (0+1) (+1.43,5)

31. Юлия Журавок (0+2) (+1.51,4)

45. Ольга Абрамова (1+2) (+2.11,5)

Напомним, что ранее Украина провалила первую гонку Олимпиады-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок IBU
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...