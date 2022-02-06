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Пидручный прокомментировал результат первой гонки Олимпиады 2022

Биатлон
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Комментарий украинца

Пидручный прокомментировал результат первой гонки Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал результат смешанной эстафеты на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Его слова цитирует Суспільне:

"Моя ошибка – в том плане, что не отреагировал правильно на ветер. Допустил какую-то ошибку – не знаю, где были упущения. Поговорим с тренерами, увидим, что было не так.

К сожалению, один круг и одна потерянная позиция. И тот круг помешал побороться за высшие места, догнать команды, которые были выше.

Как чувствовал себя из-за холода? Как для первого старта нормально. Трудно что-то сказать, только последний круг бежал с чехом Михалом Крчмаржем. Он просидел за моей спиной круг. Пытался от него оторваться, но здесь довольно тяжело убежать. А на финише он меня опередил. Больше ни с кем не бежал.

Посмотрим анализ гонки, но пока ничего не могу сказать. Когда бежишь сам, без какого-либо контакта и на дальнем месте, показывать высокую скорость на трассе тяжело. Надеемся, что будем набирать. Еще достаточно много стартов впереди. Увидим, что они нам дадут" – сказал он.

Ранее впечатлениями от старта Олимпиады поделился Артем Прима.

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В статье: Олимпиада-2022 Дмитрий Пидручный
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