Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Просто катастрофа: Дарья Блашко сдала положительный тест на коронавирус на Олимпиаде 2022
Плохие новости для украинской команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Дарья Блашко сдала положительный тест на коронавирус на Олимпийских играх 2022 в Пекине.
Наша спортсменка дважды проходила процедуру тестирования и оба раза результат оказался с отметкой плюс. Блашко обязана пойти на самоизоляцию. Вопрос об участии в завтрашней индивидуальной гонке (должна выступать под 79 стартовым номером) закрыт.
Хотя спортсменка чувствует себя хорошо, для выхода из самоизоляции нужно сдать два негативных теста с интервалом не менее 24 часов.
Напомним, что ранее Елена Белосюк также сдала положительный тест на коронавирус.
Популярное сейчас
- Гусейнов – о борьбе за бронзу УПЛ: Точно не буду болеть за искусственную команду Днепр-1
- Динамо в поисках защитника, потенциальный новичок Днепра-1. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Активная игра украинцев в Кубке Англии, камбек Милана в дерби. Главные новости за 5 февраля
- Олимпиада 2022. Семеренко завезла Украину на три круга штрафа на старте смешанной эстафеты
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО