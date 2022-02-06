Просто катастрофа: Дарья Блашко сдала положительный тест на коронавирус на Олимпиаде 2022

Украинская биатлонистка Дарья Блашко сдала положительный тест на коронавирус на Олимпийских играх 2022 в Пекине.

Наша спортсменка дважды проходила процедуру тестирования и оба раза результат оказался с отметкой плюс. Блашко обязана пойти на самоизоляцию. Вопрос об участии в завтрашней индивидуальной гонке (должна выступать под 79 стартовым номером) закрыт.

Хотя спортсменка чувствует себя хорошо, для выхода из самоизоляции нужно сдать два негативных теста с интервалом не менее 24 часов.

Напомним, что ранее Елена Белосюк также сдала положительный тест на коронавирус.