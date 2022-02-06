Украина объявила состав на женскую индивидуальную гонку Олимпиады 2022

Украинская команда объявила состав на женскую индивидуальную гонку Олимпийских игр 2022, которая состоится уже завтра, 7 февраля в Пекине.

Первой среди наших соотечественниц будет стартовать Ирина Петренко (21), далее в гонку отправится Юлия Джима (32), а замыкать круг украинок в стартовом протоколе будет Валентина Семеренко (62).

Также должна была стартовать под 79 номером Дарья Блашко, но она сдала положительный тест на коронавирус, так что гарантированно пропустит завтрашнюю гонку.

Напомним, что женская индивидуалка начнется в 11.00 по киевскому времени.