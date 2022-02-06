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Украина объявила состав на женскую индивидуальную гонку Олимпиады 2022
Пожелаем удачи
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская команда объявила состав на женскую индивидуальную гонку Олимпийских игр 2022, которая состоится уже завтра, 7 февраля в Пекине.
Первой среди наших соотечественниц будет стартовать Ирина Петренко (21), далее в гонку отправится Юлия Джима (32), а замыкать круг украинок в стартовом протоколе будет Валентина Семеренко (62).
Также должна была стартовать под 79 номером Дарья Блашко, но она
Напомним, что женская индивидуалка начнется в 11.00 по киевскому времени.
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