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Украина объявила состав на женскую индивидуальную гонку Олимпиады 2022

Биатлон
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Пожелаем удачи

Украина объявила состав на женскую индивидуальную гонку Олимпиады 2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская команда объявила состав на женскую индивидуальную гонку Олимпийских игр 2022, которая состоится уже завтра, 7 февраля в Пекине.

Первой среди наших соотечественниц будет стартовать Ирина Петренко (21), далее в гонку отправится Юлия Джима (32), а замыкать круг украинок в стартовом протоколе будет Валентина Семеренко (62).

Также должна была стартовать под 79 номером Дарья Блашко, но она сдала положительный тест на коронавирус, так что гарантированно пропустит завтрашнюю гонку.

Напомним, что женская индивидуалка начнется в 11.00 по киевскому времени.

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В статье: Олимпиада-2022
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