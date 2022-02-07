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Олимпиада-2022. Пидручный первым среди украинцев стартует в индивидуальной гонке
Болеем за украинцев!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представлен стартовый лист мужской индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Пекине, которая пройдет 8 февраля в 10:30 по киевскому времени.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
21. Дмитрий Пидручный
46. Артем Прима
63. Антон Дудченко
91. Богдан Цымбал
Полный старт-лист индивидуальной гонки
Четыре года назад в Пхенчхане олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке стал Йоханнес Бё. Украинцы не попали в топ-25.
Ранее Юлия Джима заняла 10-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022, а Ирина Петренко стала 11-й.
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