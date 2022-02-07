Олимпиада-2022. Пидручный первым среди украинцев стартует в индивидуальной гонке

Представлен стартовый лист мужской индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Пекине, которая пройдет 8 февраля в 10:30 по киевскому времени.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

21. Дмитрий Пидручный

46. Артем Прима

63. Антон Дудченко

91. Богдан Цымбал

Полный старт-лист индивидуальной гонки

Четыре года назад в Пхенчхане олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке стал Йоханнес Бё. Украинцы не попали в топ-25.

Ранее Юлия Джима заняла 10-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022, а Ирина Петренко стала 11-й.