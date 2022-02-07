  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Олимпиада-2022. Пидручный первым среди украинцев стартует в индивидуальной гонке
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада-2022. Пидручный первым среди украинцев стартует в индивидуальной гонке

Биатлон
(1 голосов)

Болеем за украинцев!

Олимпиада-2022. Пидручный первым среди украинцев стартует в индивидуальной гонке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представлен стартовый лист мужской индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Пекине, которая пройдет 8 февраля в 10:30 по киевскому времени.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

21. Дмитрий Пидручный

46. Артем Прима

63. Антон Дудченко

91. Богдан Цымбал

Полный старт-лист индивидуальной гонки

Четыре года назад в Пхенчхане олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке стал Йоханнес Бё. Украинцы не попали в топ-25.

Ранее Юлия Джима заняла 10-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022, а Ирина Петренко стала 11-й.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2022 биатлон Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...