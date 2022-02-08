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Четверо украинцев бегут индивидуальную гонку на Олимпиаде. Текстовая трансляция
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Фото - НОК
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине. Индивидуальная гонка с четырьмя стрельбами начнется в 10:30 по киевскому времени.
Следить за главными событиями смешанной эстафеты при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые номера украинских спортсменов:
21. Дмитрий Пидручный
46. Артем Прима
63. Антон Дудченко
91. Богдан Цымбал
Текстовая трансляция гонки
11:52. Дудченко финишировал на 40 месте (+6,07)
11:46. Цымбал на третьей стрельбе ещё раз промазал (всего 4).
11:45. Призёры у нас уже известны: 1 - Фийон-Майе, 2 - Смольський, 3 - Йоханнес Бё.
11:43. Прима финишировал на 28 месте. У Дудченко два промаха на последней стрельбе.
11:36. Цымбал без промахов прошёл вторую стрельбу и вышел на 72 месте.
11:35. Ситуация на финише: 1 - Фийон-Майе, 2 - Смольский, 3 - Йоханнес Бё.
11:34. У Примы на четвёртой стрельбе ещё один промах и пока 28 место.
11:32. Антон Дудченко на третьей стрельбе ещё раз промазал и вышел на 35 месте.
11:29. Пидручный финишировал на 8 месте (+3,01).
11:26. У Цымбала на первой стрельбе сразу же три промаха.
11:24. Антон Смольский закрыл все 20 мишеней и вышел лидером.
11:23. Прима на третьей стрельбе закрыл все мишени и вышел на 29 месте.
11:22. Дудченко закрыл все мишени на стойке и вышел на 23 месте.
11:20. Ещё один промах у Пидручного. Дмитрий на финишный круг вышел на 7 месте (+2,33)
11:18. После четвёртой стрельбы: 1 - Фийон-Майе, 2 - Цветков, 3 - Йоханнес Бё.
11:15. Стартовал Богдан Цымбал.
11:13. У Примы сегодня завал со стрельбой. Ещё 2 промаха (+3,29)
11:12. У Дудченко на первой стрельбе промах (+1,38)
11:10. У Пидручного на третьей стрельбе ещё один промах (+2,14)
11:08. Отсечка 2,9. Дудченко проигрывает 29 секунд.
11:05. После третьей стрельбы: 1 - Цветков, 2 - Йоханнес Бё, 3 - Тарье Бё.
11:03. У Примы на первой стрельбе промах.
11:02. Стартовал Антон Дудченко.
11:01. Прима проигрывает 29 секунд
11:00. У Пидручного на стойке промах. Дмитрий вышел на 6 месте (+1,08).
10:56. После второй стрельбы: 1 - Цветков, 2 - Тарье Бё, 3 - Йоханнес Бё.
10:54. На отсечке 4,9 Пидручный проигрывает 14 секунд.
10:53. Стартовал Артем Прима.
10:50. Пидручный на первой стрельбе закрыл все мишени и вышел на 3 месте (+10)
10:47. Отсечка 2,9 км. Пидручный проигрывает 21 секунду.
10:45. После первой стрельбы: 1 - Фийон-Майе, 2 - Цветков, 3 - Скотт Гоу.
10:43. Пидручный на разгоне проигрывает 12 секунд.
10:41. В Йоханнеса Бё на первой стрельбе промах.
10:40. Стартовал Дмитрий Пидручный. Пожелаем удачи капитану сборной Украины.
10:37. Тарье Бё на разгоне проигрывает уже 10 секунд.
10:35. На разгоне лидирует Йоханнес Бё.
10:33. Погода у нас сегодня снова радует. Не так холодно и порывов ветра нет.
10:30. Гонка стартовала! Первым на дистанцию отправился Максим Цветков из ОКР, а уже под вторым номером стартует Йоханнес Бё.
10:00. Доброе утро! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужской индивидуальной гонки в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Гонка начнется уже через 30 минут!
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