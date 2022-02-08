Четверо украинцев бегут индивидуальную гонку на Олимпиаде. Текстовая трансляция

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине. Индивидуальная гонка с четырьмя стрельбами начнется в 10:30 по киевскому времени.

Следить за главными событиями смешанной эстафеты при участии биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые номера украинских спортсменов:

21. Дмитрий Пидручный

46. Артем Прима

63. Антон Дудченко

91. Богдан Цымбал

Текстовая трансляция гонки

11:52. Дудченко финишировал на 40 месте (+6,07)

11:46. Цымбал на третьей стрельбе ещё раз промазал (всего 4).

11:45. Призёры у нас уже известны: 1 - Фийон-Майе, 2 - Смольський, 3 - Йоханнес Бё.

11:43. Прима финишировал на 28 месте. У Дудченко два промаха на последней стрельбе.

11:36. Цымбал без промахов прошёл вторую стрельбу и вышел на 72 месте.

11:35. Ситуация на финише: 1 - Фийон-Майе, 2 - Смольский, 3 - Йоханнес Бё.

11:34. У Примы на четвёртой стрельбе ещё один промах и пока 28 место.

11:32. Антон Дудченко на третьей стрельбе ещё раз промазал и вышел на 35 месте.

11:29. Пидручный финишировал на 8 месте (+3,01).

11:26. У Цымбала на первой стрельбе сразу же три промаха.

11:24. Антон Смольский закрыл все 20 мишеней и вышел лидером.

11:23. Прима на третьей стрельбе закрыл все мишени и вышел на 29 месте.

11:22. Дудченко закрыл все мишени на стойке и вышел на 23 месте.

11:20. Ещё один промах у Пидручного. Дмитрий на финишный круг вышел на 7 месте (+2,33)

11:18. После четвёртой стрельбы: 1 - Фийон-Майе, 2 - Цветков, 3 - Йоханнес Бё.

11:15. Стартовал Богдан Цымбал.

11:13. У Примы сегодня завал со стрельбой. Ещё 2 промаха (+3,29)

11:12. У Дудченко на первой стрельбе промах (+1,38)

11:10. У Пидручного на третьей стрельбе ещё один промах (+2,14)

11:08. Отсечка 2,9. Дудченко проигрывает 29 секунд.

11:05. После третьей стрельбы: 1 - Цветков, 2 - Йоханнес Бё, 3 - Тарье Бё.

11:03. У Примы на первой стрельбе промах.

11:02. Стартовал Антон Дудченко.

11:01. Прима проигрывает 29 секунд

11:00. У Пидручного на стойке промах. Дмитрий вышел на 6 месте (+1,08).

10:56. После второй стрельбы: 1 - Цветков, 2 - Тарье Бё, 3 - Йоханнес Бё.

10:54. На отсечке 4,9 Пидручный проигрывает 14 секунд.

10:53. Стартовал Артем Прима.

10:50. Пидручный на первой стрельбе закрыл все мишени и вышел на 3 месте (+10)

10:47. Отсечка 2,9 км. Пидручный проигрывает 21 секунду.

10:45. После первой стрельбы: 1 - Фийон-Майе, 2 - Цветков, 3 - Скотт Гоу.

10:43. Пидручный на разгоне проигрывает 12 секунд.

10:41. В Йоханнеса Бё на первой стрельбе промах.

10:40. Стартовал Дмитрий Пидручный. Пожелаем удачи капитану сборной Украины.

10:37. Тарье Бё на разгоне проигрывает уже 10 секунд.

10:35. На разгоне лидирует Йоханнес Бё.

10:33. Погода у нас сегодня снова радует. Не так холодно и порывов ветра нет.

10:30. Гонка стартовала! Первым на дистанцию отправился Максим Цветков из ОКР, а уже под вторым номером стартует Йоханнес Бё.

10:00. Доброе утро! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция мужской индивидуальной гонки в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Гонка начнется уже через 30 минут!