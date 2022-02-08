Фийон Майе выиграл золото Олимпиады в индивидуальной гонке, Пидручный – в топ-20

Вторым после Мартена Фуркада олимпийским чемпионом из Франции в индивидуальной гонке стал лидер Кубка мира Кантен Фийон Майе, которому взять золото не помешали две минуты штрафа на стрельбище.

На последнем круге Фийон Майе в заочной борьбе опередил сенсационного белоруса Антона Смольского, а бронзу взял победитель Олимпиады-2018 в этой дисциплине Йоханнес Бё.

Главным неудачником индивидуальной гонки стал биатлонист из ОКР Максим Цветков, который промахнулся последним выстрелом и вместо золота оказался на четвертом месте.

Что касается украинцев, то Дмитрий Пидручный с тремя штрафными минутами и 12-м ходом на лыжне впервые в карьере финишировал в топ-20 личной гонки на Олимпийских играх. Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал в топ-30 не попали.

Олимпиада-2022. Биатлон. Мужчины. Результаты индивидуальной гонки:

1. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+1+1+0) 48:47,4

2. Антон Смольский (Беларусь, 0+0+0+0) +14,8

3. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия, 1+0+0+1) +31,1

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18. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1) +3:01,9

36. Артем Прима (Украина, 1+2+0+1) +4:48,8

50. Антон Дудченко (Украина, 1+0+1+2) +6:07,5

55. Богдан Цымбал (Украина, 3+0+1+0) +6:31,6