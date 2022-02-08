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Пидручный: Последние два круга чувствовалась усталость
Комментарий украинца после индивидуальной гонки в Пекине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дмитрий Пидручный в индивидуалке занял 18-е место с тремя минутами штрафа и обновил личный рекорд на Олимпийских играх.
«Ход получился довольно неплохой, бежалось хорошо, но трасса тяжелая для моей спины. Если честно, последние два круга чуть-чуть ощущалась усталость. Трасса сложная в этом плане – что-то похожее на Антъольц, и это явно не для моей спины.
По трассе, если не учитывать эти проблемы, чувствовал себя довольно замечательно. Лыжи катили очень-очень классно.
Жаль, что по одному выстрелу промахнулся на трех огневых рубежах. Старался хорошо стрелять, не спешить, отмечать каждый выстрел, но, к сожалению, где-то чуть-чуть не повезло. Стоя, возможно, недоработал, а лежа промах очень досадный. Не знаю, чего он не закрылся: будто делал все правильно», - сказал лидер сборной Украины.
Следующую гонку на Олимпийских играх Дмитрий Пидручный пробежит 12 февраля – в этот день в Пекине состоится спринт.
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