Пидручный: Последние два круга чувствовалась усталость

Дмитрий Пидручный в индивидуалке занял 18-е место с тремя минутами штрафа и обновил личный рекорд на Олимпийских играх.

«Ход получился довольно неплохой, бежалось хорошо, но трасса тяжелая для моей спины. Если честно, последние два круга чуть-чуть ощущалась усталость. Трасса сложная в этом плане – что-то похожее на Антъольц, и это явно не для моей спины.

По трассе, если не учитывать эти проблемы, чувствовал себя довольно замечательно. Лыжи катили очень-очень классно.

Жаль, что по одному выстрелу промахнулся на трех огневых рубежах. Старался хорошо стрелять, не спешить, отмечать каждый выстрел, но, к сожалению, где-то чуть-чуть не повезло. Стоя, возможно, недоработал, а лежа промах очень досадный. Не знаю, чего он не закрылся: будто делал все правильно», - сказал лидер сборной Украины.

Следующую гонку на Олимпийских играх Дмитрий Пидручный пробежит 12 февраля – в этот день в Пекине состоится спринт.