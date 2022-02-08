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Прима: Сегодня со стрельбой совсем не получилось
Украинец прокомментировал свои результаты
Украинский биатлонист Артём Прима рассказал о том, как для него сложилась индивидуальная гонка.
"Сегодня со стрельбой совсем не получилось. Не могу дать точную оценку, что произошло на огневых рубежах, но со стрельбой не справился – это я точно могу сказать. Вроде бы и не было сильного ветра, можно было нормально работать, в своем ритме, но я срывал выстрелы. Конечно, спешил, потому что гонка на 20 километров будто длинная, но все же нужно было поддерживать скорость.
Что касается лыж, то спасибо сервису, они работали хорошо. То, что тренеры говорили по дистанции, ходом было неплохо, но стрельбой недоволен.
С первого круга пытался работать на максимум, все же старался держать хороший темп, оставался небольшой запас сил. Практически на каждом круге приходилось работать в группе, в основном с французами, старался держаться в их темпе.
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